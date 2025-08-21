La actriz y periodista Patty Bonet, próxima protagonista del podcast Inspiradones

El podcast Inspiradones, proyecto de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular y conducido por Silvia Tomás, prepara un nuevo episodio con una voz que brilla por su autenticidad y fuerza vital: la de Patty Bonet. Actriz de vocación, periodista y activista por la inclusión, ha desarrollado una trayectoria marcada por la constancia y la capacidad de superación.

Bonet se ha abierto camino en el mundo del cine y la televisión, combinando su carrera artística con proyectos en comunicación y divulgación. Su experiencia personal, unida a su firme compromiso con la diversidad, la han convertido en una voz reconocida dentro y fuera de los escenarios.

En la próxima entrega del podcast, la actriz repasará su recorrido vital y profesional, poniendo en valor cómo los sueños y la perseverancia pueden convertirse en herramientas de cambio. El encuentro con Silvia Tomás permitirá acercar al público una historia de esfuerzo y determinación, con un mensaje claro: la pasión por la interpretación y el compromiso social pueden ir de la mano.

La nueva entrega de Inspiradones estará disponible el próximo viernes, 29 de agosto, y sumará a Patty Bonet a la lista de mujeres que inspiran por su autenticidad, su talento y su capacidad de transformar los retos en oportunidades.