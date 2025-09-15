Así fue la entrevista de Patty Bonet en Inspiradones

En el último episodio de Inspiradones, el podcast de Levante-EMV en colaboración con Caixa Popular y conducido por Silvia Tomás, la protagonista fue Patty Bonet, actriz, periodista y activista por la inclusión.

Durante la conversación recuerda su etapa escolar, cuando en una excursión al cine la dejaron olvidada en la primera fila. Un recuerdo que refleja las dificultades de crecer con una discapacidad visual, pero que ella transforma en anéctoda postitiva al indicar que quizá ahí empezó su amor por la gran pantalla.

Hoy la situación es muy distinta. La gente ya no la señala por su aspecto físico, sino que la reconoce por su trabajo en televisión como presentadora de los sorteos de la ONCE. Ese cambio de mirada social, que la identifica por su profesión y no por su albinismo, es uno de los logros que más valora.

Y entre sus metas aparece un deseo contado con humor: ganar la lotería para poder contratar a Juan Antonio Bayona como director. Un ejemplo de cómo combina la ambición profesional con la capacidad de reírse de sí misma y de seguir soñando en grande.

Este episodio de Inspiradones muestra a una Patty Bonet que habla sin rodeos de su trayectoria, sus obstáculos y sus aspiraciones, siempre con la voluntad de abrir camino hacia una mayor inclusión en la cultura y los medios.