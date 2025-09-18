Adela Cortina, pionera del pensamiento ético, comparte su visión en Inspiradones

Adela Cortina será la próxima invitada de Inspiradones, un proyecto de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular, durante su conversación con Silvia Tomás reflexionarán sobre ética, liderazgo y la necesidad de repensar las estructuras sociales y empresariales desde la confianza y la responsabilidad.

Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, la ciudad donde nació y se formó, Cortina ha desarrollado una trayectoria que la ha llevado a convertirse en una de las voces más influyentes en el pensamiento ético y político de nuestro tiempo.

Ha ampliado sus estudios en las universidades de Múnich y Frankfurt, además de ejercer como profesora visitante en Louvain-la-Neuve, Amsterdam, Notre Dame o Cambridge. En 2008 hizo historia al convertirse en la primera mujer en ingresar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Directora de la Fundación ÉTNOR, dedicada a la ética de los negocios y las organizaciones, Cortina ha trabajado sobre cuestiones fundamentales como la ciudadanía, la democracia, la educación, la sanidad o la biotecnología. Sus libros, entre ellos Ética mínima, Ciudadanos del mundo, Justicia cordial o Aporofobia, el rechazo al pobre, se han convertido en referentes internacionales.

En el último Encuentro de Liderazgo Femenino organizado por Levante-EMV, Adela Cortina, para quien la ética es clave en la construcción de confianza, prudencia y justicia, afirmó «el tema del liderazgo me parece apasionante. No solo es una persona, es un grupo, un liderazgo compartido, capaz de transformar».

El nuevo capítulo estará disponible el próximo viernes, 26 de septiembre, en Levante-EMV y nuestro canal de Youtube.