Las ideas que marcaron la conversación con Adela Cortina en Inspiradones

La catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Adela Cortina, ha protagonizado el último episodio de Inspiradones, el podcast de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular. En esta conversación con Silvia Tomás, Cortina reflexionó sobre la importancia de la ética como base de la convivencia, el papel transformador de las empresas y la necesidad de mantener una mente abierta en tiempos de polarización.

A lo largo del encuentro, la filósofa valenciana aborda algunos de los grandes retos sociales y morales de nuestro tiempo, al denunciar cómo la política contribuye a polarizar a la sociedad. Frente a ello, Cortina recuerda que los seres humanos somos, por naturaleza, cooperadores, y que “tenemos que vivir de la cooperación y no del conflicto”.

En otro de los pasajes más inspiradores, Cortina invita a mantener una mente abierta al mundo. “Tenemos que pensar juntos hacia dónde queremos ir como humanidad”, explica, y defiende una sociedad cosmopolita. Una idea que, dice, pasa por educar en el respeto, el diálogo y la comprensión mutua.

También destaca su visión sobre el papel social de las empresas, que considera actores imprescindibles en la construcción de un mundo más justo. Desde la Fundación Étnor, que dirige desde hace más de tres décadas, ha impulsado la defensa de la ética aplicada al ámbito empresarial y la promoción de valores que mejoren la calidad de las organizaciones públicas y privadas.

Con su habitual claridad y compromiso, Adela Cortina deja una lección que trasciende generaciones: la ética no es una asignatura pendiente, sino la base de nuestra convivencia.