Qué hacer cuando se sospecha que un niño tiene altas capacidades, con Vanessa Amat en Inspiradones

Vanessa Amat durante la grabación de Inspiradones.

Vanessa Amat durante la grabación de Inspiradones. / Esteban San Canuto

Silvia Tomás

En el nuevo episodio de Inspiradones, proyecto de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular, nos adentraremos en un tema del que se habla poco y, en ocasiones, desde el mito: las altas capacidades.

Nuestra protagonista será Vanessa Amat, publicista, profesora y fundadora del centro Hirameki AACC, una iniciativa que nació de una experiencia personal y se ha convertido en un espacio de referencia para familias y docentes que quieren comprender, acompañar y potenciar el talento de los niños y niñas con altas capacidades.

A Vanessa la maternidad le cambió la mirada. Su historia parte de la revolución que supuso el nacimiento de sus hijas —ambas con altas capacidades, una de ellas con doble excepcionalidad— y del camino de aprendizaje que la llevó a formarse y después a divulgar, creando comunidad y ofreciendo recursos a quienes se sienten perdidos ante una realidad tan apasionante como desafiante.

En esta conversación, se hablará de mitos, de frustraciones y de esperanza. De cómo reconocer las altas capacidades sin caer en etiquetas, de la falta de herramientas con la que muchas familias se enfrentan a esta neurodivergencia, y de la importancia de acompañar desde la empatía y no desde la exigencia. Vanessa nos invitará a mirar el talento como un regalo que necesita comprensión y espacio para crecer.

El episodio estará disponible el próximo viernes, 31 de octubre, en Levante-EMV y nuestro canal de Youtube.

