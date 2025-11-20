Anna Montañana en Inspiradones: la entrenadora que cambió las reglas del baloncesto español

La invitada del nuevo episodio de Inspiradones, proyecto de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular, es Anna Montañana, una de las figuras más influyentes del baloncesto español y pionera absoluta dentro y fuera de las pistas. Debutó con solo 13 años en el histórico Dorna Godella, compitió en las mejores ligas del mundo, sumó medallas con la Selección Española y, tras su retirada, inició un nuevo capítulo para convertirse en la primera mujer entrenadora ayudante en la Liga ACB masculina.

En esta conversación, Anna se detiene en aquello que rara vez aparece en los grandes titulares: los inicios en un patio de Alboraya, la competitividad despertada por su hermano, los entrenadores que marcaron su rumbo y la relevancia de un entorno que protege cuando el éxito llega demasiado pronto. También aborda las renuncias silenciosas que acompañan al deporte profesional y el impacto emocional de vivir lejos de la familia durante gran parte de su carrera.

La entrevista profundiza en cómo ha sido adaptarse a diferentes países y culturas, en los momentos que la llevaron a cuestionarse su continuidad como entrenadora y en la complejidad de gestionar equipos formados por jugadoras de orígenes muy diversos. Anna explica además las diferencias encontradas entre entrenar a hombres y a mujeres, y cómo se ganó el respeto en un espacio históricamente masculinizado.

El episodio concluye con un mensaje dirigido a niñas, jóvenes y mujeres que buscan abrirse camino en el deporte o en roles de liderazgo: la importancia de no asumir límites impuestos, de construir una trayectoria propia y de apoyarse en referentes capaces de abrir puertas.

Un episodio lleno de honestidad, vulnerabilidad y aprendizaje de alguien que ha vivido el deporte desde todos los ángulos. Una historia que inspira… y que ayuda a entender lo que significa romper techos sin dejar de ser una misma.

Una cita especial para cerrar el año: Inspiradones, en directo

El último capítulo del año será muy especial. Inspiradones se grabará en directo el próximo 11 de diciembre a las 18.30 h, en la plaza central de Nuevo Centro, y puedes venir a presenciarlo. Las invitadas serán: Laura Flores, divulgadora científica; Iris Lezcano, actriz; entre otras.

El aforo es limitado, así que te invitamos a reservar tu plaza y vivir el evento en primera persona.