Inspiradones reúne a Laura Flores, Iris Lezcano y Carmen Serrano en una grabación en directo en Nuevo Centro

Una científica que investiga patógenos que afectan a millones de personas, una actriz que ha crecido frente a las cámaras y una pescadora que cambió la historia de su pueblo. Tres miradas muy distintas, pero con algo en común: todas han abierto camino donde antes no lo había. Ellas serán las protagonistas del próximo programa especial de Inspiradones, el pódcast de Levante-EMV impulsado por Caixa Popular.

Un pódcast donde las mujeres toman la palabra

Inspiradones es un espacio sonoro en el que las mujeres son protagonistas y ponen voz al papel que desempeñan en ámbitos como la ciencia, la empresa, el deporte, la cultura o la igualdad. Capítulo a capítulo, el programa teje un mapa de referentes femeninos que inspiran desde la experiencia y los valores: la superación, el arraigo local, la sostenibilidad, el emprendimiento o el compromiso social. Durante esta temporada, por sus micrófononos han pasado mujeres como: Anna Montañana, Vanessa Amat, Adela Cortina, Patty Bonet, Samira Khodayar, Laura Montesinos o la Tía Visantica

El cierre de año llevará ese espíritu al escenario, con una charla en vivo que conectará ciencia, arte y memoria colectiva y que se podrá vivir en directo.

Laura Flores: ciencia con memoria y referentes

Laura Flores es bioquímica, divulgadora científica y actualmente investiga en la Unidad de Regulación Génica de Patógenos del Instituto de Biomedicina de València (CSIC). Además, es cocreadora y “parte científica” del pódcast El Camarote de Darwin, desde el que acerca la biología y la evolución a todo tipo de públicos.

Además de su trabajo en el laboratorio, dedica buena parte de su energía a divulgar y a poner en valor el papel de las científicas a lo largo de la historia, conectando esas biografías con los retos y referentes que necesitan las nuevas generaciones.

Iris Lezcano: cultura, pantalla y voz propia

La actriz valenciana Iris Lezcano se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de València y se dio a conocer con su papel de Paula en la serie Sin tetas no hay paraíso. Después llegarían personajes muy populares como Anitín en L’Alqueria Blanca, además de trabajos en producciones como Hospital Central, Carlos, Rey Emperador o la serie internacional The Mallorca Files.

A esa trayectoria en cine, teatro y televisión se suma su experiencia como presentadora, maestra de ceremonias y comunicadora en diferentes formatos. En València, recientemente ha sido maestra de ceremonias de los Premios Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana 2025 organizados por Levante-EMV, acercando la cultura, la moda y el talento local al gran público.

Carmen Serrano: la lucha de las mujeres del Palmar

La tercera invitada, Carmen Serrano, es un símbolo de la lucha por la igualdad de oportunidades en l’Albufera. A mediados de los años noventa, fue una de las mujeres del Palmar que decidió plantar cara a una norma no escrita: la pesca, heredada de padres a hijos, quedaba reservada a los hombres. Junto a otras compañeras, inició una batalla para poder acceder en igualdad de condiciones a los derechos de pesca y formar parte de la Cofradía de Pescadores.

Aquella lucha, que llenó titulares y reportajes, marcó un antes y un después. Veinticinco años después, su historia se recoge en el libro Les dones del Palmar y ha inspirado la obra teatral El pes de l’aigua, del dramaturgo Manuel Maestro. Este camino colectivo ha recibido también el reconocimiento institucional con la medalla de plata de la ciudad de València, concedida en el marco del 25 aniversario de su conquista social.

Cómo asistir al programa especial de Inspiradones

El especial de Inspiradones se celebrará el 11 de diciembre, a las 18.30 h, en la plaza central de Nuevo Centro. La asistencia es gratuita, pero el aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar plaza con antelación.

Una tarde para escuchar ciencia, cultura y memoria viva del territorio en primera fila, y para seguir construyendo, entre todas y todos, nuevos referentes femeninos desde València.