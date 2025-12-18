Los momentos clave de Anna Montañana en Inspiradones

El último capítulo de Inspiradones tuvo como protagonista a Anna Montañana, pionera del baloncesto español y una de las figuras más influyentes en la evolución del deporte femenino. Exjugadora internacional, entrenadora de élite y primera mujer en formar parte del cuerpo técnico de un equipo masculino de la ACB, Montañana compartió una conversación sincera sobre liderazgo, igualdad y referentes. Estos fueron los momentos más destacados del episodio.

Uno de los puntos más potentes de la charla llegó cuando Anna Montañana habló abiertamente de su experiencia entrenando a equipos masculinos, un espacio históricamente reservado a los hombres. Reconoció que, más allá del reto deportivo, el verdadero desafío fue demostrar que estaba allí por su conocimiento y no por su condición de mujer.

Aunque aseguró que los jugadores la aceptaron con naturalidad desde el primer momento —“si les haces mejorar, te reciben con los brazos abiertos”—, también explicó que el camino estuvo lleno de frustraciones, momentos de rabia y la necesidad constante de reafirmarse profesionalmente. Con el paso del tiempo, su trayectoria ha servido para romper una de las barreras más difíciles de tumbar en el deporte profesional: la de que una mujer pueda liderar y entrenar a hombres al máximo nivel.

Montañana también reflexionó sobre la transformación del baloncesto femenino en las últimas décadas. Recordó que su generación recogió el trabajo de muchas jugadoras anteriores que compitieron sin visibilidad ni recursos, y que fueron clave para que hoy el baloncesto femenino español sea una referencia internacional.

Actualmente, la Liga Femenina Endesa es considerada una de las mejores de Europa y el baloncesto es el deporte con más licencias femeninas en España. Para Montañana, este crecimiento es fruto del esfuerzo colectivo de muchas generaciones y del trabajo constante dentro y fuera de la pista. “Ahora las jugadoras tienen herramientas que antes no existían”, subrayó, poniendo en valor el camino recorrido y el que aún queda por recorrer.

El episodio se cerró con un mensaje especialmente dirigido a niñas y jóvenes que sueñan con dedicarse al deporte, ya sea como jugadoras o como entrenadoras. Montañana insistió en la importancia de tener referentes, tanto femeninos como masculinos, y de no autoimponerse barreras antes de tiempo.

Animó a las jóvenes a creer en su propio camino, a no seguir trayectorias marcadas por la presión social y a apoyarse en personas que ya han recorrido ese camino. “Salirse un poco de la zona de confort, preguntar y coger la mano de gente que ha llegado”, resumió, dejando claro que el talento necesita también apoyo, confianza y ejemplos visibles para poder desarrollarse.