Historias de vida: Laura Flores, Iris Lezcano y Carmen Serrano rompen esquemas en Inspiradones / Bea Carrascosa

Historias de vida: Laura Flores, Iris Lezcano y Carmen Serrano rompen esquemas en Inspiradones

Inspiradones, proyecto de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular, cierra su segunda temporada con un episodio especial que reúne a tres mujeres de trayectorias muy diferentes pero con un mismo hilo conductor: la defensa firme de la vocación, la igualdad y la propia identidad. La investigadora y divulgadora científica Laura Flores, la actriz y comunicadora Iris Lezcano y la pescadora del Palmar Carmen Serrano comparten una conversación sincera sobre barreras, referentes, renuncias y aprendizajes, poniendo en valor historias reales de esfuerzo y perseverancia en ámbitos tradicionalmente masculinizados. Un encuentro que huye del relato idealizado para mostrar también la duda, la frustración y el coste personal de abrir camino, y que reivindica la importancia del respeto y del apoyo colectivo para avanzar.