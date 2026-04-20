Del Valencia Basket a la WNBA: Awa Fam abre la tercera temporada de Inspiradones

El próximo viernes 24 de abril arranca la tercera temporada de Inspiradones, el podcast de Levante-EMV en colaboración con Caixa Popular donde las mujeres son las protagonistas y ponen voz al papel que desarrollan en distintos ámbitos de la sociedad.

Esta nueva temporada empieza por todo lo alto. La periodista Silvia Tomás entrevistará a Awa Fam, la jugadora del Valencia Basket que recientemente ha sido seleccionada en el puesto nº3 del draft de la WNBA, por las Seattle Storm, algo histórico para una jugadora valenciana.

Así, la también directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, se desplaza hasta l’Alqueria del Basket para conversar con Fam, quien a sus 19 años ya es toda una referencia del baloncesto. La valenciana empezó a jugar con 8 años en el CD Polanens. Con 13 años la fichó el Valencia Basket. Con Fam en las categorías inferiores, llegaron los primeros triunfos en los equipos de l’Alqueria hasta su debut con el primer equipo.

En diciembre de 2021 se convirtió en la jugadora más joven del club en disputar un partido oficial con el Valencia Basket, superando a Pablo Pérez, que contaba con el récord anterior con el equipo masculino. Durante la temporada pasada, Fam fue cedida al Gernika KESB para regresar al Valencia Basket con un rol importante dentro del equipo Rubén Burgos. Con la selección española ha logrado una plata en el Eurobasket.

Awa Fam es la jugadora más joven del club en disputar un partido oficial con el Valencia Basket. / ED

Durante la entrevista, Awa habla de sus inicios, del amor hacia el baloncesto y de sus referentes. También sobre las dificultades que ha atravesado en su carrera y la motivación para superar los obstáculos y los partidos más difíciles, entre otros temas.

Fam confiesa en el podcast que está “muy orgullosa de ser mujer y ser deportista” y cree que “el baloncesto femenino ha crecido una barbaridad”: “estamos siendo conocidas, siendo referentes de muchas niñas pequeñas, es verdad que hemos tenido que luchar más pero ahora mismo creo que tenemos que estar orgullosas”.

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Así, a partir de este viernes 24 de abril con este capítulo, el último viernes de cada mes tendremos una nueva entrega de Inspiradones.