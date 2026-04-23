El camino de Awa Fam hacia la WNBA: talento, humildad y ambición, en Inspiradones / Silvia Tomás

El camino de Awa Fam hacia la WNBA: talento, humildad y ambición, en Inspiradones

Inspiradones, proyecto de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular, pone el foco en este episodio en Awa Fam, una de las grandes promesas del baloncesto español que, con solo 19 años, ya se ha consolidado en el Valencia Basket y ha dado el salto a la WNBA tras ser elegida en el tercer puesto del draft, igualando el hito de Pau Gasol. Desde sus inicios en Santa Pola hasta su crecimiento en la Alquería del Basket, Awa repasa una trayectoria meteórica en la que ha tenido que madurar antes de tiempo, convivir con la exigencia de la élite y gestionar las expectativas sin perder la calma. En una conversación cercana y sincera, habla del papel clave de su familia, de la importancia de mantener los pies en el suelo y del equilibrio entre la ambición deportiva y su vida personal, además de reflexionar sobre los avances y retos del deporte femenino. Un testimonio que combina talento, disciplina y humildad, y que la sitúa como referente de una nueva generación que ya está haciendo historia.