La fundadora de Mamás en Acción comparte su proyecto: 'Ni un niño solo' en la tercera temporada del podcast Inspiradones
Majo Gimeno relata en el podcast Inspiradones cómo la iniciativa nació de una experiencia personal para evitar la soledad infantil en hospitales mediante lo que denominan «cariñoterapia»
La tercera temporada de Inspiradones, el podcast de Levante-EMV que surge en colaboración con Caixa Popular y en el que las mujeres «inspiradoras» son las protagonistas que ponen voz al papel que desarrollan en distintos ámbitos de la sociedad, continúa su curso. En esta nueva entrega, Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, entrevista a Majo Gimeno, fundadora de Mamás en Acción.
Según explica, todo dio comienzo con un niño enfermo en una cama de hospital al que no se le permitió acompañarlo. Y así, sin esperarlo ni imaginarlo, con el tiempo acabó germinando en un proyecto capaz de cambiar vidas que ya se ha convertido en buena parte de la suya y cuyo objetivo no es otro que asegurar que ningún menor hospitalizado pase por una situación de soledad.
En la actualidad, tienen presencia en 55 hospitales de 13 ciudades distintas donde aplican lo que denominan «cariñoterapia» y son fieles al lema de la fundación: «Ni un niño solo», un mensaje que buscan llevar al resto del mundo.
«Cada niño vale la pena»
Durante la entrevista, la empresaria social valenciana aborda esta realidad invisible que siempre ha existido, el papel que juegan los voluntarios, cómo sobrellevan los momentos duros de su trabajo, qué historias concretas han dejado huella en ella y desvela sus objetivos a futuro tanto dentro como fuera de Mamás en Acción.
Porque lograr extinguir del todo esta carencia social que la mayoría de la gente no sabe que sucede es tan sencilla y tan complicada como eliminar sus heridas de abandono haciéndoles saber a estos niños que alguien los va a amar.
«Cada niño vale la pena, incluso cuando el final no es el que te gustaría porque hemos hecho lo único que podíamos hacer: estar allí, acompañar», confiesa Gimeno en este pódcast cargado de sensibilidad y emoción que estará disponible el próximo 29 de mayo.
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