Los momentos clave de Majo Gimeno en el último capítulo de Inspiradones

La última invitada de Inspiradones demuestra cómo un pequeño gesto puede acabar transformando miles de vidas. Majo Gimeno, fundadora de Mamás en Acción, conversó con Silvia Tomás sobre el origen de una iniciativa que trabaja para que ningún menor hospitalizado tenga que enfrentarse a la soledad. En una entrevista cargada de emoción, compromiso y humanidad, la empresaria social valenciana repasó el camino recorrido desde aquel momento que cambió su vida hasta la consolidación de un proyecto presente en decenas de hospitales de toda España. Estos fueron algunos de los momentos más destacados del episodio.

Uno de los instantes más impactantes de la conversación llegó cuando Majo recordó el origen de Mamás en Acción. Todo comenzó al encontrarse con un niño enfermo y solo en una habitación de hospital. Aquella imagen la marcó profundamente y despertó en ella la necesidad de actuar. Lo que empezó con la intención de acompañar a un único menor acabó convirtiéndose en una red de voluntariado que hoy acompaña a miles de niños y niñas hospitalizados. “Y lo que yo no sabía es que después de este niño vendría otro y otro”, recuerda Gimeno al rememorar el nacimiento de un proyecto que ya ha cambiado innumerables vidas.

Otro de los momentos más emocionantes de la entrevista llegó cuando habló de la herida invisible que comparten muchos de estos menores: la sensación de abandono. Más allá de la enfermedad, Majo explicó que muchos niños hospitalizados sienten que nadie les quiere o que no son importantes para nadie. Por eso insiste en que el acompañamiento va mucho más allá de estar presente físicamente. Se trata de ofrecer cariño, escucha y afecto a quienes más lo necesitan. “Ellos necesitan cariño, sentirse importantes para alguien. Ya está, no necesitan más”, afirmó durante la conversación.

La entrevista también abordó el impacto real que tiene este acompañamiento en la recuperación de los menores. Gimeno explicó que un estudio realizado por profesionales sanitarios constató que los niños acompañados por Mamás en Acción evolucionan mejor durante su estancia hospitalaria. Una conclusión que respalda científicamente algo que la fundación lleva años comprobando sobre el terreno: que el cariño y la presencia de otra persona pueden marcar una diferencia enorme en la vida de un niño. “Los niños acompañados por Mamás en Acción se recuperan antes”, destacó.

Nuevo episodio de Inspiradones, el 26 de junio

La tercera temporada de Inspiradones continuará en las próximas semanas con nuevas conversaciones protagonizadas por mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales y sociales, historias de superación, liderazgo y compromiso que siguen demostrando el poder transformador de la inspiración.