El vía crucis judicial que espera al PPCV

Los populares valencianos cruzan los dedos y esperan que la nueva tormenta política desatada por la sentencia de Gürtel sobre la financiación irregular del PPCV en tiempos de Francisco Camps pase rápido. Sin embargo, aunque lo hiciera, el vía crucis judicial del PPCV todavía no ha terminado.

Las otras tres piezas Gürtel

Una retahíla de casos que salpican a los gobiernos del PP siguen bajo investigación judicial y podrían seguir amargando la vida a los populares valencianos en el año que queda antes de elecciones. Para empezar, la pesadilla Gürtel todavía no ha terminado. Fitur fue la primera pieza juzgada y condenada y la más reciente, la conocida hoy, es la relativa al delito electoral. Sin embargo, todavía está pendiente la pieza sobre los contratos menores celebrados por la Generalitat entre 2005 y 2009 y en la que hay procesados una veintena de cargos, entre ellos varios exconsellers.La tercera pieza Gürtel pendiente es la relativa a la cobertura de RTVV de la visita del Papa. Anticorrupción pide once años de cárcel para el expresidente de las Corts, Juan Cotino. Pero Gürtel no es el único asunto pendiente.

Cooperación y Fórmula 1

El caso Cooperación, por el que el exconseller Rafael Blasco, fue condenado a seis años de cárcel, tiene pendiente, junto a otras 23 personas más, otro juicio por las irregularidades en subvenciones a Perú y África. Por otra parte, el expresidente Francisco Camps tiene pendiente la resolución del caso Valmor. Está imputado por supuestos delitos de malversación, así como la Fórmula 1, una causa judicial que investiga, entre otros asuntos, el diseño y la construcción del circuito.

El caso Taula

Otro asunto de calado del que se esperan noticias pronto es el caso Taula que investiga el presunto pago de mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València. Casi todos a están imputados y pendientes de si son o no procesados.

Avialsa, IVAM y Emarsa

Otro escándalo del pasado, que también sapica al PP de esta etapa, es el caso Emarsa. La investigación contra el exconseller Serafín Castellano, imputado en la trama del fuego (caso Avialsa), el caso Palau de las Arts o el del IVAM son otras de las causas que salpican la imagen del PP en el poder. También está pendiente la sentencia del Supremo que decidirá sobre los recursos a la condena del caso Nóos.