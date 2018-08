El jubilado asesinado se arrepintió de la boda y quería separarse

La investigación abierta tras la muerte a puñaladas del jubilado de 69 años presuntamente a manos de su mujer, de 45 años, y del cuidador y excuñado de ella, en un aparcamiento de la Albufereta recoge un testimonio revelador. Uno de los amigos de la víctima, que estuvo en la boda y pasó la tarde del día del crimen con él, declaró a la Policía Nacional que el marido de Conchi le confesó que estaba arrepentido de haberse casado con ella a pesar de que no había transcurrido ni siquiera un mes.

Este testigo, que prestó la furgoneta al fallecido para que acudiera a la encerrona, bajo la excusa de una supuesta cena romántica en su caravana en Alicante, ha explicado a los investigadores que el hombre de 69 años, que se casó el 4 de agosto y no pasó ni una sola noche con la acusada, se sentía «acosado» por Conchi porque no paraba de llamarlo. La situación era tan extrema que la víctima le aseguró que estaba pensando en separarse de ella.

Además de este vecino de Guardamar que conocía a la víctima, la Policía tomó declaración a una mujer que también acudió a la boda y que el mismo día del crimen habló con Conchi por teléfono. La mujer del fallecido llamó a su marido cuando estaba con la testigo y ella habló con la presunta asesina. Según su relato, le explicó que le estaba preparando una cena romántica a su marido y estaba empeñada en recogerlo con su furgoneta para irse de luna de miel. Sin embargo, la víctima prefirió viajar por sus propios medios en el vehículo que le prestó su amigo.

El hecho de que Conchi insistiera en ir a Guardamar a recogerlo puede revelar que ella y su cuidador, de 58 años y enfermo de cáncer según la investigación, se vieran obligados presuntamente a cambiar sus planes sobre la marcha e improvisaran un nuevo escenario para acabar con la vida del marido.

«Eso no le he podido hacer yo». Este es uno de los múltiples pensamientos en voz alta de Conchi que se pudieron escuchar en los calabozos de la Comisaría Provincial durante los casi tres días que estuvo recluida, tiempo en el que permaneció inmóvil sin comer ni beber. No ha prestado declaración oficialmente ni ante la Policía ni en el juzgado de guardia, pero sí ha dejado entrever desde el principio que ella, pese a ser sorprendida por una policía fuera de servicio cuando su esposo era apuñalado por el cuidador mientras ella estaba de pie y sujetándolo, es ajena a la muerte de su marido y no reconoce su autoría.

De hecho, cuando fueron descubiertos por esta agente, el cuidador guardó silencio mientras que Conchi comenzó a decir que su marido «bebía mucho» y que «le estaban socorriendo porque le habían agredido unos negros» que habían huido en coche. Nada más lejos de la realidad. La Policía Nacional considera que sufre algún trastorno y la investigación abierta en el juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante apunta a la posibilidad de que Conchi padezca un trastorno histriónico de la personalidad que le lleva a buscar ser el centro de atención.