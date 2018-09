"¿Y los de la Ñ en qué aula vamos?"

Una docena de aspirantes cuyo apellido comienza por la letra 'p' e incluye una eñe, se encontraron ayer sábado con que no tenían aula para hacer su examen en las oposiciones convocadas por la Generalitat Valenciana, y a la que acudieron miles de opositores en el Campus de Tarongers.

Tal como explican algunos afectados tuvieron que iniciar el examen media hora o cuarenta minutos más tarde ya que pese a estar a la hora, las diez de la mañana, no se les llamo para entrar al aula.

La oposición a la que nos referimos es la convocatoria 9/16 de la Generalitat Valenciana para el acceso al cuerpo auxiliar de la administración general escala auxiliar de gestión C2-01-01 para el turno de acceso libre. Se ofertaban un millar de plazas a cubrir por los opositores.

Al advertir a los examinadores que los aspirantes con apellidos por p y con ñ en el apellido no habían sido llamados al aula, uno de los propios opositores se fue con un miembro del tribunal y al cabo de un rato estos doce opositores fueron ubicados en un aula de incidencias. Comenzamos el examen cuarenta minutos más tarde y lis examinadores nos metían prisa examen explicaba un afectado a Levante-EMV. No lo tenían previsto en absoluto y tuvieron que buscar una solución de última hora añadió la misma fuente. Algunos de los afectados manifestaron también que tuvieron que identificarse con el DNI porque no estaban asignados a ningún aula y eso le restó anonimato a los opositores.