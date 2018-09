Ribó tilda de surrealista el ofrecimiento de Camps a la alcaldía, pero se batiría con él

El alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrado estupefacción por el ofrecimiento del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para liderar una candidatura a la alcaldía de la ciudad. La primera reacción del máximo responsable de la ciudad no ha podido ser más elocuente: "¡Uy, uy, uy, qué bonito!", ha espetado, para acto seguir añadir: "A mí no me gusta hablar de ciencia ficción. El Partido Popular en estos momentos tiene nueve personas imputadas en el ayuntamiento. Que además el señor Camps intente competir con los que tiene actualmente me parece surrealista".

"Yo creo que el señor Camps no está en este momento muy vinculado a la realidad política y formula cosas que él deseará, pero que están totalmente alejadas de cualquier posibilidad. De todas maneras si en su partido se lo permiten, estaría encantado de competir con él", ha asegurado el Ribó a preguntas de los periodistas.

Por su parte, el president Ximo Puig, que ha coincidido con Ribó en en el acto de promoción de l´Horta de València como candidata a Regadío Histórico de la Organización Mundial para la Alimentación (FAO), ha sido más contundente que el alcalde. Así preguntado si el ofrecimiento de Camps estaba dentro de la realidad política o fuera, ha dicho que la respuesta "está en la misma pregunta", aunque acto seguido se ha explicado mejor: "Creo sinceramente que la vuelta al pasado no se va a producir y desde luego los valencianos y las valencianas no queremos volver al paradigma de la corrupción, del despilfarro, a lo que significó la peor parte de la historia de nuestro gobierno". "Los ciudadanos de València se merecen alcaldes decentes como el que hoy tienen", ha dicho Puig en referencia a Ribó, que tenía a su lado.