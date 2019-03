Ribó: "El adelanto de las elecciones no responde a los intereses del País Valencià"

Ribó: "El adelanto de las elecciones no responde a los intereses del País Valencià" T. Álvarez

El alcalde de València se posiciona así ante un posible adelanto electoral - Unas 50.000 personas votarán en las primarias de Compromís

El alcalde de València y candidato a la reelección por Compromís, Joan Ribó, ha lanzado un dardo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante el posible adelanto de las elecciones al próximo 28 de abril. En el acto de presentación de candidatos a las primarias de la formación, que se celebra en el complejo de la Petxina de la capital esta mañana, ha señalado que esa decisión electoral "no responde a los intereses del País Valencià ni del valencianismo, sino a otros que no quiero ni citar".

El dirigente ha pedido que "no nos cuenten milongas" y ha señalado que fijar la cita electoral el mismo día en que se celebran las generales supone "ir a rebufo" de lo que "pasa en España".

Antes del acto, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha reafirmado en la posición que ya ofreció ayer durante la rueda de prensa tras el pleno del Consell, que responde, dijo, "a lo que el presidente y yo hemos hablado en los últimos meses". La presidencia de la Generalitat volvió a apuntar que "entendemos que no existen razones políticas para el avance". La vicepresidenta, pese a que la competencia para la convocatoria la tiene el presidente Puig ha dejado claro que "en política me gusta más relacionarme desde la lealtad y el diálogo" y ha añadido sobre el cambio de fecha: "cuando nos digan, iremos a ganar la Generalitat, que no se equivoque nadie".

Durante el acto que se está celebrando en la Petxina, la formación ha anunciado que 50.000 personas se han inscrito para participar en las primarias abiertas que servirán para configurar la lista a las Corts. Solo en la ciudad de València llegan casi a los 12.000, "el doble de hace cuatro años", indicó el alcalde Ribó.

Oltra, por su parte, ha resaltado el proceso que está llevando a cabo la formación. "Ante otros partidos que hacen primarias 'light' o que ni se atreven a hacerlas, nosotros ponemos a democracia y la decisión de la gente en el centro de nuestra acción".