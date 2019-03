Las fallas que no habría que plantar

«Queríamos lanzar un mensaje social, queríamos que se nos conociera por nuestro monumento y apostar por la falla este año, por eso decidimos que había que mostrar un mensaje rotundo contra las desigualdades sociales y los comportamientos machistas». Son palabras de Laura González, presidenta de la falla García Lorca-Oltà, que ha plantado el monumento La Falla que no deuria existir que representa a un hombre y una mujer desnudos hablando de tú a tú, flanqueados por una serie de hitos de la historia del femenino -como el 1978 de la Constitución Española o el 1908 del Día Internacional de la Mujer- . No faltan símbolos de la lucha contra el machismo tan rotundos como la chica del corte de mangas: Rosie la Remachadora, del artista J. Howard Miller. Esta falla ha sido realizada por el artista Raúl Martínez Chuky y ha ganado el primer galardón en los Premios Caliu y otro de la Junta Municipal de Russafa por su contenido social.



Chuky también ha efectuado un monumento con idéntico mensaje feminista para la falla Sevilla-Dénia, en Russafa. Aquí, apunta la propia Laura González es la Fallera Mayor de València de 2018, Rocío Gil, quién ha sido representada en un gran ninot en 3D «rompiendo sus ataduras» por el machismo. La obra está llena de guiños y escenas en contra de la violencia machista, como el propio teléfono para denunciar ataques, el 016, que permite liberar y ayudar a las víctimas. En este caso, el monumento titulado #AmbElles ha conseguido el 2ºpremio de Ingenio y Gracia y el 3er premio de la sección 5ªB. Pero además «estamos muy satisfechos de las muchas visitas que tenemos y de la gran labor que hace nuestra falla para combatir la violencia de género y visibilizar este problema social», indican los componentes en el facebook. Otra entidad que ha apostado fuerte por el mensaje feminista ha sido Almirante Cadarso-Conde Altea, que ha realizado Manuel Algarra para la sección Especial. Votes for Women es el lema de un montaje que evoca la lucha sin cuartel de las sufragistas hasta que lograron que ellas pudieran votar.



La festa que més Dona es el lema de Menéndez y Pelayo-Avenida Cataluña (La Bicicleta) una propuesta del artista José Luis Pérez Ballester. La Fallera Mayor Paula de la Fuente subraya que se apostó por esta temática «para visibilizar a las mujeres» y destacar que «estamos igual de representadas en las comisiones y podemos hacer lo mismo que los hombres». No en vano, ella ha sido presidenta en los últimos años.

Un 8 de març grande y el símbolo de la mujer transformado en fallera presiden esta estructura que en la base rinde homenaje a grandes mujeres como Isabel Allende, Margaret Thatcher, Indira Ghandi o Eva Duarte Perón. Blanqueries y Borrull Socors son otras entidades que han reflexionado sobre la perspectiva de género. De hecho, la falla del Botànic ha ganado en la modalidad de experimental. Todas estas creaciones falleras responden a una nueva filosofía que ha calado en la fiesta.



Ya hace tiempo el Consell de la Dona de València llamó a los artistas y a los propios falleros a revisar el papel de la mujer en las fallas no solo para incrementar su presencia en juntas directivas y en JCF; sino también para evitar una representación machista en los ninots, como antaño, con grandes atributos, mal gusto y sin decoro.



La Universitat de València está realizando un estudio en este sentido y es obvio que existe una mayor sensibilidad en los artistas falleros. Hoy la imagen de las ninots feminizadas es más respetuosa y artística. Con formas suaves y estilizadas en los desnudos.





