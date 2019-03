Torra carga contra la JEC y niega que se "esconda" tras el Síndic de Greuges

El presidente catalán, Quim Torra, ha negado este miércoles que se esté "escondiendo" detrás del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en la polémica sobre los lazos amarillos en edificios públicos y ha cargado contra la Junta Electoral Central (JEC) por la presencia de "dos jueces" del Tribunal Supremo.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlament, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha recriminado a Torra que haya desoído el requerimiento de la JEC y no haya retirado aún esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos dependientes de la administración catalana.

"¿Qué parte de 'retire la propaganda separatista' no ha entendido?", le ha preguntado Arrimadas, refiriéndose a las resoluciones de la JEC que le instan a quitar esos símbolos.

Este martes, Torra desoyó el ultimátum de la JEC y decidió mantener por ahora los lazos amarillos en los edificios públicos, si bien está dispuesto a obedecer lo que diga el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) sobre si debe reconsiderar o no su postura.

"No se esconda detrás de los consellers y conselleres, no se esconda detrás del procesista mayor del reino, que es el Síndic de Greuges", le ha reprochado la jefa de la oposición.

Arrimadas ha terminado su intervención rompiendo un papel con imágenes de lazos amarillos: "Basta ya de propaganda separatista en los edificios públicos", ha afirmado.

"Echaremos de menos su sonrisa y sus cartelitos. Me sabe mal que la jefa de la oposición, que se supone que debería liderar el cambio en el Govern, se vaya a Madrid", ha ironizado Torra en la réplica.

Torra ha señalado que si Cs considera que "estos lazos amarillos y estas esteladas son símbolos políticos", de hecho "están aceptando que tenemos presos políticos".

Para rebatir la acusación de Arrimadas, ha recalcado: "No me escondo de nada, he tomado las decisiones que creo que tenía que tomar", ha dicho Torra, que ha subrayado: "Yo no prohibiré nunca nada. Estoy a favor de más libertad de expresión y de más democracia".

En cambio, ha hecho hincapié en sus críticas a la JEC, donde hay "dos jueces del Tribunal Supremo que están juzgando" a los líderes independentistas procesados por el 1-O y que "están permitiendo que en ese juicio esté como acusación popular Vox, que es el partido con el que Cs pactó en Andalucía".