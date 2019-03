Espectacular rescate de un crucero con 1.300 pasajeros a la deriva en Noruega

El crucero noruego que sufrió ayer una avería en medio de fuertes vientos y oleaje vuelve a navegar por sí mismo, por lo que se han suspendido las operaciones de evacuación tras haber sido trasladadas a tierra en helicóptero 463 del total de 1.373 personas que iban a bordo.



El "Vikings Sky", que quedó anclado la noche anterior, empezó a moverse remolcado por un barco por delante y otro en la parte de atrás, a una velocidad de unos 7 nudos, indicaron esas fuentes.



Los servicios de rescate han informado también, a través de su cuenta en twitter, de que ha quedado prohibido sobrevolar la zona, inclsuive con drones, en un radio de 5 millas náuticas alrededor del crucero mientras duren las maniobras de remolque.



Hasta el momento de iniciarse el operativo de remolque habían sido trasladados a tierra 463 personas, informa la televisión pública noruega NRK, según la cual se está evaluando la situación para decidir si se sigue con la evacuación del pasaje en paralelo.





Así rescataba el helicóptero a los pasajeros. Agencia ATLAS | REUTERS

Passenger on board #VikingSky Crew is doing a good job. Evacuation is slow. Seas rough. One muster station had a door blow in, injure pax and flood. Moved to midship pic.twitter.com/ndvEaJew8L