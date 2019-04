El último selfi del Botànic

La vicepresidenta del Consell Mónica Oltra ha compartido este viernes en redes sociales una imagen para el recuerdo, el gobierno del Botànic reunido en su último pleno antes de las elecciones.



La imagen supone una tregua en la recta final de la campaña electoral, un gesto de comunión del gobierno antes de la batalla electoral del domingo. Se puede ver al Consell al completo. Está por ver los que puedan repetir si se reedita el Botànic. Hasta el momento, el único que ha manifestado su voluntad de volver a la vida universitaria es el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz.





????4 anys de govern per a les persones, per millorar la seua vida...i amb tanta il.lusió i alegria com el primer dia?? pic.twitter.com/0NVUfIHsFD