Resultados elecciones autonómicsa 2019: El difícil encaje de la vicepresidenta Oltra

«Primero el qué y luego el quién». Era lo que repetían ayer los dirigentes de Compromís en plena resaca electoral, donde vaciaron agendas y reposaron los resultados. No eran los deseados pero han salvado los muebles. Sin embargo, el mantra de la campaña de la coalición, «Mónica Oltra. Presidenta. Imparables», está lejos de cumplirse si se tiene en cuenta que los socialistas han conseguido 10 escaños más (27) que sus socios de gobierno.

El descenso de apoyos de Compromís fuerza a la coalición a resituarse. La reedición del Botànic es un hecho, pero han perdido dos escaños respecto a 2015, cuando obtuvieron 19, el mejor resultado de su historia, y 17.000 votos. El recuento electoral le aleja de manera obvia de convertirse en la presidenta de la Generalitat.

En la configuración del Consell se da por hecho que perderán conselleries (ahora tienen cinco, como el PSPV) pero sobre todo se abre la incógnita de qué pasará con Mónica Oltra: la actual vicepresidenta, a priori, solo podría aspirar a volver a ser la segunda de abordo de Ximo Puig. Además de ser la responsable de las políticas sociales en la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Oltra también es portavoz del Consell, cargo por el que comparece cada viernes en rueda de prensa.

La vicepresidenta lo ha sido todo, excepto presidenta. El sueño ha fracasado y queda por ver cómo se reinventará. Está por ver si escogerá de nuevo la difícil gestión de los servicios sociales o si pasará a otra conselleria y adquirirá un perfil más político. El dilema al que se enfrenta es que no puede crecer más de lo que ha crecido. Tampoco puede prolongar su carrera en Madrid, menos todavía ahora con el escaso peso político que Compromís ha tenido en las generales, donde solo ha habido opción a reeditar el escaño de Joan Baldoví, frente a los cuatro diputados de 2016.

Sin embargo, la todavía vicepresidenta podría echar mano de los datos para pelear la presidencia. Con la determinación de Podemos para entrar en el Consell, Oltra podría buscar su respaldo para ser presidenta. La suma de votos de Compromís y Unidas Podemos-EUPV supera a los socialistas. Ximo Puig consiguió el domingo entre las tres provincias 637.673 votos, mientras que los votos de los otros dos socios alcanzan las 652.466 papeletas. 14.793 más que el PSPV.

Ayer, fuentes de Compromís descartaron entrar a valorar con qué aspiraciones políticas se sentarán a negociar. Señalaron que aún es pronto y no quisieron revelar qué exigirán a los socialistas tras haber salido mal parados de un adelanto electoral al que se opusieron.

En la coalición insistieron que no habría personalismos en las negociaciones y remiten a la configuración de 2015. Ayer por la tarde en la comisión ejecutiva se dieron los primeros pasos para configurar la comisión negociadora del segundo pacto del Botànic, según apuntaron algunas fuentes del partido.

Oltra siempre defendió que la lista más votada no tiene por qué presidir el Consell. Una filosofía que comparte el candidato de Unides- Podem, Rubén Martínez Dalmau. «El parlamentarismo se basa en elegir a la persona que mejor conviene a los intereses de la gente. Eso no está predeterminado por los resultados», señaló ayer a EFE. En Podemos no desvelaron ayer si brindarían todo su apoyo a Oltra o si respetarían los resultados individuales. No quisieron repartirse los sillones todavía.

Pusieron por delante de cualquier prioridad el programa del nuevo gobierno, por lo que descartaron poner nombre a la presidencia. Sin embargo, sí que lamentaron la decisión de Compromís de no querer confluir con los de Pablo Iglesias. Nunca respondieron a su invitación y haber ido en solitario les ha afectado en las autonómicas, con Oltra debilitada, y en las generales, con Joan Baldoví en el congreso y un senador territorial que se disputan Clara Ferrando e Isaura Navarro.

Los resultados de las elecciones autonómicas y generales 2019, al detalle

Levante-EMV te ofrece toda la información sobre las elecciones generales y las elecciones autonómicas 2019 que se celebraron ayer, domingo 28 de abril. Desde aquí, tienes acceso directo a los resultados de las elecciones generales, así como a los resultados de las elecciones autonómicas 2019 en Valencia, Castelló y Alicante, además de acercarte los resultados de las elecciones autonómicas municipio a municipio de la Comunitat Valenciana y los resultados de las generales por localidades. También puedes consultar los posibles pactos electorales tras los comicios, tanto en España como en la Comunitat Valenciana. Toda la información de los resultados de las elecciones 2019, a un solo click.