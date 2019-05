Alzamiento militar en Venezuela: El Ministerio de Exteriores confirma que Leopoldo López está en la embajada de España en Caracas

El Ministerio de Exteriores ha confirmado que el líder opositor Leopoldo López, su mujer Lilian Tintori y su hija se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas (Venezuela) después de abandonar la embajada de Chile.

"Informamos a Venezuela y a la comunidad internacional de que Leopoldo López no ha solicitado asilo al Gobierno de Chile y ya no se encuentra en la residencia diplomática", había anunciado en Twitter Alberto Ravell, jefe del Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Guaidó.

Instantes después, Ampuero ha apostillado en la misma red social que "Lilian Tintori y Leopoldo López --de ascendencia española-- se trasladaron a la Embajada de España". "Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra Embajada ya tenía huéspedes", ha explicado.



El alzamiento militar, en directo. Youtube

Mientras tanto, Juan Guaidó ha vuelto a llamar a "toda Venezuela a las calles" para continuar este miércoles, primero de mayo, la que denomina "Operación Libertad", con la que espera que Nicolás Maduro abandone el poder.

"Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones", dijo Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por medio centenar de gobiernos, en un vídeo publicado en sus redes sociales.