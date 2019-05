Un pueblo donde casi siempre gobernó la derecha

En 40 años de democracia la derecha ha sido hegemónica en Nàquera. En ese período se han sucedido gobiernos de Alianza Popular (AP), Partido Popular (PP), Unió Valenciana (UV) y Unión Popular de Naquera (UPdN) –que se confiesa de centro-derecha–. Tan solo una vez hubo un alcalde de izquierdas. Fue Francisco Arnal, del PSOE. En 2003. Y no acabó ni siquiera la legislatura. Alcanzó la vara de mando en minoría, con el apoyo de UV, que esperaba alcanzar un acuerdo de gobierno a posteriori. Éste no se rubricó, y una moción de censura acabó antes de tiempo con el primer y único alcalde socialista de la localidad. Por cierto, Francisco Arnal, en lugar de hacer oposición, se pasó el grupo de no adscritos y apoyó en la oscuridad al nuevo alcalde, Ricardo Arnal, del PP. Y es que todo quedó en familia, era su primo. Ahora ese dominio de la derecha en un municipio de unos 6.000 habitantes –con tres peñas taurinas y una sociedad de cazadores– se ha visto refrendada no solo con la mayoría en las generales de Vox, sino con que los tres partidos más votados en los comicios autonómicos fueron Ciudadanos, Vox y el PP.