Los 10 agujeros negros de Juegos de Tronos

Vaya por delante que he disfrutado con Juego de Tronos como la que más. Volví a ver las siete temporadas enteras como previa a esta última, que se nos ha quedado corta y ha dejado, al menos, 10 cuestiones sin resolver. Algunas pueden ser consideradas spoilers, si todavía hay alguien que no sepa quién ganó la partida.

1. ¿Quería también el Rey de la Noche el Trono de Hierro sabiendo que sería para su supuesto antagonista, El Cuervo de Tres Ojos? ¿Tenía el de los ojos de hielo azul sangre Targaryen? ¿Por qué no arde con el cálido aliento de Drogon? Demasiada historia durante siete años con los caminantes blancos para que después de la larga noche no se les vuelva a mencionar.

2. ¿Cuántos murieron en la batalla de Invernalia? Fue una masacre, apenas unas decenas de soldados de cada ejército aliado parecen sobrevivir a la ciega ferocidad de los muertos. Sin embargo, los Inmaculados y Dothrakis vuelven a ser cientos en el asalto a Desembarco y en la aclamación de Daenerys en la ciudad en ruinas cubierta de cenizas, como si la Khalessi a lo Reina de la Noche los hubieran revivido.

3. Y, por cierto, ¿qué pasa con los jinetes de las llanuras de Essos? ¿Se quedan en Poniente? No les gusta navegar y no van en la flota de los Inmaculados con rumbo a la Isla de Naath, la tierra de Missandei, el amor de Gusano Gris. Acabada la guerra, sin su Khalessi y sin posibilidad de asaltos y violaciones, la adaptación de los Dothraki no parece fácil. Les ignoramos entonces.

4. ¿Dónde está Drogon? ¿Puede ser un dragón más piadoso que su ama/madre humana? ¿Se les agotaron las ideas para matarlo y por eso se fue tras destruir el Trono de Hierro? Era un escollo de tamaño considerable para arrebatarle el trono a Daenerys y optaron por una solución demasiado fácil.

5. ¿Por qué castigan a Jon al destierro a la Guardia de la Noche como a los crimínales cuando la orden guerrera ya no existe? No hay zombies más allá del muro, no hay nada que proteger.

6. ¿Por qué Tyrion propone a Bran? Jon es el heredero legítimo, ha matado a Daenerys y Drogon le ha perdonado la vida. Méritos más que suficientes para ser rey. Daenerys iba a matar a Cersei y a todos les parecía la mar de bien. Jon acaba con la Madre de Dragones a petición de Tyrion y resulta que hacerlo le inhabilita para reinar. Hubiera sido más coherente que renunciara para irse con los salvajes y Fantasma.

7. ¿Qué hay de la dichosa profecía de los ojos verdes? Arya no acaba ni con Cersei, ni con Daenerys, ni con Drogon que también tiene unos ojazos esmeralda de escándalo. El Señor de La Luz de Melisandre triunfó con las resucitaciones, pero su poder se desvaneció con ella.

8. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Bran, el Roto o el Silencioso? El liante decía estar en otra dimensión no terrenal, deja que Daenerys destruya la capital sin meterse en el dragón como 'cambiapieles' que es y acaba tan contento con ser rey con su mirada ausente de miope sin gafas.



9. ¿Era el súper secreto del nacimiento de Jon Snow solo un MacGuffin? La verdad es desvelada en la séptima temporada y solo sirve para que Jon rechace a Danny por ser su tía y Lord Varys muera carbonizado.

10. ¿Qué ha sido de Meera Reed, la que aguantó a Bran durante años arrastrándolo por la nieve? Harta de protegerlo se fue a su tierra, pero ¿fue la única que no luchó en Invernalia? La chica merecía haber sido llamada a incorporarse a la corte del Rey Bran, el primero de su nombre.