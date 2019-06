La Ola de calor" target="_blank">ola de calor que este fin de semana abrasará Valencia y que ya derrite buena parte de España (en algunos puntos hay alerta roja por riesgo extremo de altas temperaturas) comenzará realmente mañana viernes y se prolongará, sobre todo, durante el sábado, cuando se alcanzarán los valores más elevados.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha decretado la alerta amarilla por altas temperaturas en prácticamente toda la provincia de Valencia. De momento, sólo se salva el litoral sur; en el resto, el viernes, de 12.00 a 20.00 horas, se esperan temperaturas de hasta 38 grados en el interior sur y de hasta 36 en la zona norte de la provincia de Valencia.

Así que, si hoy hace calor, la previsión del tiempo en Valencia a partir de mañana viernes anuncia aún más. En concreto, se esperan "cielos despejados y máximas en ascenso", tanto que la Aemet advierte de que habrá "temperaturas significativamente altas".

Pero, ¿a partir de cuándo se puede esperar la irrupción de la ola de calor en Valencia? En líneas generales, a partir de las diez de la mañana, donde a esas horas la Aemet ya anuncia temperaturas de más de 30 grados en la capital del Túria, una marca que sólo hará que subir conforme avance el día y que no disminuirá hasta al menos las ocho de la tarde. No obstante, antes de las diez de la mañana los valores térmicos no serán tampoco precisamente bajos, puesto que de 7.00 a 8.00 horas se esperan hasta 25 ºC.

Previsión del tiempo para mañana en la ciudad de València elaborada por la Aemet.

La noche del viernes al sábado, el día de más calor, se presenta especialmente bochornosa porque el termómetro apenas bajará de los 24 grados, lo que promete ser una auténtica noche tropical.

Y el sábado 29 de junio, llegará lo peor. Será entonces cuando la ola de calor haga subir el mercurio hasta los 36 grados en la ciudad de València y hasta los 37 en Requena o incluso rozando los 40 ºC a la sombra en muchos puntos de la comarca de la Ribera, como en Alzira, donde se esperan 39 grados. De hecho, toda la provincia permanecerá en alerta amarilla por altas temperaturas desde las 12.00 horas hasta las ocho de la tarde.