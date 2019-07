La licencia de la Sala Canal no sirve para el Marenostrum

Ninguna parte cede y todo parece indicar que será hoy cuando las alrededor de 6.000 personas que han adquirido una entrada del Marenostrum Xperience sabrán si este fin de semana van a bailar, o no, al ritmo de Jauz, Slushii, Mike Williams y compañía.

La Generalitat insiste: el festival de música electrónica programado para el 12 y 13 de junio en los terrenos de la Sala Canal de Pinedo (València)no se puede realizar porque es incompatible con la normativa de aplicación al Parque Natural de l'Albufera por el impacto que causaría en el medio natural y porque no cuenta con licencia específica para esta actividad. Y la promotora Swap Global Trade (organizadora del evento) no se baja del burro: la edición de 2019 del Marenostrum Xperience se va a celebrar porque, aseguran, cuenta «con todos los informes favorables». Lo mismo decía la promotora de la edición de 2016 en el paraje de Els Peixets de Alboraia que se canceló por orden de la Generalitat, también por cuestiones medioambientales, el mismo día en el que estaba prevista la jornada de apertura.

De momento, existe el informe en contra de la Generalitat (el miércoles la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias notificó a los organizadores que no tenían autorización para celebrar el festival) y de la Delegación del Gobierno. El informe de la Guardia Civil que desaconseja la celebración porque hay una sola vía de acceso y puede haber problemas si es necesario desalojar y la organización quiere utilizar como zona de aparcamiento de la discoteca Spook, por lo que habría que cruzar la carretera para acceder al festival.

Al cierre de esta edición no se había presentado ningún alegación contra estos informes por parte del festival, según aseguraron fuentes de la Generalitat. El miércoles los promotores del Marenostrum se escudaban en la licencia de actividad con la que cuenta la Sala Canal desde la década de los 80 para asegurar la legalidad del evento aunque se celebre en el área protegida de l'Albufera. Pero el informe de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient subraya que «la actividad que se pretende realizar excede notoriamente el uso de discoteca, motivo por el que se considera que no está amparado por la licencia con que cuenta la sala de baile, razón por la que requiere de una autorización extraordinaria», con la que no cuenta.

Otra consideración que apunta la conselleria para informar contra el Marenostrum es que el Plan Rector del Parque Natural no permite actividades con «sonidos innecesarios» y proyectores, cañones de luz y láseres, que puedan provocar la destrucción o deterioro de las poblaciones de especies animales silvestres, que se encuentran en época de cría. También alerta de posibles vertidos en el medio y de que la instalación a menos de 500 metros de terreno forestal de grupos electrógenos debería contar con una autorización específica ya que puede provocar incendios.