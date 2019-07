Pablo Casado descarta abstenerse en una futura investidura de Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha rechazado hoy que el PP vaya abstenerse en otro hipotético debate de investidura de Pedro Sánchez, desmintiendo que alguien de su partido lo haya insinuado.

"No apunten a una abstención". "Vamos a seguir tendiendo la mano en pactos de estados", aclaró, pero insistiendo en que no se van a abstener. Asimismo, advirtió que si Pedro Sánchez quiere dar un viraje a su estrategia, lo que tiene que hacer es ir a Navarra y decirle al PSOE de aquella comunidad que no puede pactar, por acción u omisión, con los herederos de Batasuna".

Casado ha recalcado que es "indignante" que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, insista en pedir la abstención del PP en una nueva investidura cuando llega a un pacto para gobernar Navarra con "radicales, nacionalistas y el apoyo de los herederos de Batasuna".

Casado ha solicitado reiteradamente a Sánchez en las cuatro reuniones previas que han mantenido desde abril para hablar de la investidura que permitiera la gobernabilidad en la comunidad foral de Navarra Suma e impidiese un Ejecutivo de Chivite con el respaldo de EH Bildu. De hecho, llegó a plantear que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso pudieran facilitar el Gobierno de Sánchez si dejaba gobernar a los constitucionalistas en Navarra.

Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha cargado duramente contra el Gobierno de Sánchez por seguir pidiendo al PP una abstención para facilitar en septiembre una investidura del candidato socialista cuando el Partido Socialista ha anunciado hoy "un pacto para gobernar Navarra con radicales, nacionalistas y el apoyo de los herederos de Batasuna".

Casado ha recalcado que, tras el "fracaso" de Pedro Sánchez en la investidura, los socialistas "siguen dejando claro quiénes son sus socios". "Es indignante que pretenda que facilitemos el gobierno a quienes pactan con Bildu", ha subrayado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

El PP de Casado cierra la puerta por completo a la abstención para facilitar la investidura de Sánchez y descarta que pueda haber un cambio de opinión en septiembre, según han señalado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

El propio Casado ha rechazado este viernes en Murcia abstenerse y ha advertido al jefe del Ejecutivo en funciones que "no debe hacer responsables al resto de partidos" de una situación que ha creado el candidato socialista, que tendrá que decidir "si quiere volver a presentarse".

Sin embargo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado un tono más conciliador al asegurar, en la rueda de prensa semanal posterior a la reunión del Gobierno gallego, que si el PSOE "hace alguna propuesta sincera y de verdad" de cara a la investidura de Sánchez, el PP "la estudiará".

Eso sí, Feijóo ha advertido de que "la primera propuesta sincera es decir que él no va a gobernar con Podemos y los independentistas". Además, ha señalado que "la segunda propuesta" de los socialistas debería pasar por "decir en qué consiste": "Por escrito, con un programa de mínimos y una firma en caso de llegar a un acuerdo", ha apostillado.



Junta directiva tras la investidura fallida

El próximo martes, Casado ha convocado una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos- y allí se habrá balance y se analizará la situación actual tras la investidura fallida de Sánchez, de forma que cualquier cargo del partido tendrá oportunidad de exponer sus posiciones sobre los diferentes asuntos.

En esa reunión de la Junta Directiva está previsto que el líder del PP anuncie además el nombramiento de los portavoces parlamentarios del Grupo Popular en el Congreso y el Senado y algunos cambios en la cúpula del partido. Para la Cámara Baja se perfila como portavoz la diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo, mientras que para el Senado se apunta a Javier Maroto, vicesecretario de Organización, que acaba de ser elegido senador autonómico por Castilla y León.