Compromís pide al Consell sumarse a la Eurorregión con Cataluña y Baleares

El grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley en la que reclama al Consell que ponga en marcha las acciones oportunas para que la Comunitat Valenciana pueda integrarse en la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.



Este espacio interterritorial lo componen en la actualidad la región francesa de Occitania (Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon) además de Cataluña y Baleares, que en la actualidad ostenta la presidencia rotatoria que correspondió hasta el pasado mes de febrero al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra.









Debate en las Corts

Camps declinó sumarse

De la Eurorregión decidió descolgarse Aragón, que había formado parte desde sus inicios, en protesta por la decisión de Cataluña de frenar la entrega de las obras de arte sacro de las iglesias de la Franja de Ponent que estaban en poder del Obispado de Lleida, pero que reclamaba el de Barbastro-Monzón y que ha acabado en un contencioso judicial que todavía no se ha resuelto.Aragón, gobernado por los socialistas, ya no ha vuelto a la Eurorregión que en sus inicios (2004) impulsó el expresidente catalán Pasqual Maragall como proyecto de cooperación política entre Cataluña, Baleares y las regiones francesas con capital en Toulouse y Montpellier.La petición del grupo Compromís , a la que ha tenido acceso este diario, la firman las diputadas Nathalie Torres y Mónica Àlvaro, las más cercanas a las tesis soberanistas, y en ella se asegura que no hay duda de que «el País Valencià se encuentra estrechamente vinculado a esta Eurorregión» y se ve influenciado por el conjunto de políticas que pone en marcha esta entidad.La iniciativa será debatida en la comisión de Asuntos Europeos de las Corts, donde las formaciones del Botànic tienen mayoría por lo que reclamación al Consell para que se sume a la Eurorregión podría prosperar si PSPV y Unides Podem aceptan la voluntad de su socio.Las diputadas firmantes aseguran que desde hace más de medio siglo se han creado estructuras de cooperación transfronteriza (más de 50 la UE) para promover intereses comunes, entre ellas la de Pirineos-Mediterráneo que nació con el reto de crear al nordeste del Mediterráneo un polo de desarrollo basado en la innovación para contribuir a la construcción de una Europa más unida y solidaria y cercana. Recuerdan las diputadas que desde agosto de 2009 la Eurorregión funciona como instrumento jurídico dotado de personalidad propia que impulsa la cooperación y la cohesión económica, social y territorial de este espacio.En 2006, el entonces presidente catalán Pasqual Maragall ofreció a su homólogo en el Consell, Francisco Camps, sumarse a la Eurorregión. Pero el presidente valenciano rechazó la propuesta. Por aquellos tiempos Camps prefería quedarse fuera porque sostenía que con la Eurorregión se ponía en jaque el modelo territorial español consagrado en la Constitución, de lo que culpaba al presidente Zapatero.En cambio, los socialistas valencianos defendían sumarse a la Eurorregión para derribar viejos fantasmas y murallas invisibles respecto a las relaciones con Cataluña. Ahora es Compromís el que la reclama.