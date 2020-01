El juicio de la visita del papa: todas las claves del proceso

El juicio de la visita del papa a València se celebrará del 9 de marzo al 8 de mayo. Un total de 24 acusados y un total de 124 testigos declararán en la Audiencia Nacional.

Los acusados

24 acusados por el mayor contrato de Canal 9

En el banquillo se sentarán, además del exdirector de RTVV Pedro García y los miembros del denominado grupo Correa, Juan Cotino, exconseller y exdirector general de la Policía con José María Aznar. También estarán los integrantes de la mesa de contratación de Canal 9 que adjudicó el contrato de las pantallas y equipos de sonido que se instalaron para el evento, un servicio por el que se pagó 7,4 millones (IVA incluido) pese a que se evaluó en tres, la mayor factura que pagó en su historia la televisión autonómica.

Las comisiones

Medio millón por cada miembro de la trama

El sumario eleva a medio millón de euros el dinero que cobraron en comisiones cada miembro de la trama. Además, el sumario refleja que Correa reformó su casa de Ibiza con el dinero de Canal 9 y Pedro García adquirió diversos bienes.



El contrato

Una boda real y un Mundial como señuelo para el evento

RTVV adjudicó el contrato a la constructora leonesa Teconsa aunque en realidad el servicio lo habría prestado Gürtel. Utilizó varios señuelos para no levantar sospechas entre los técnicos que tenían que tramitar la adjudicación. La oferta presentada por Teconsa a Canal 9 se acompañaba de una memoria que incluía un apartado sobre la capacidad de ejecución en donde se hacía constar que la empresa había participado en eventos públicos tales como «la Boda de S.A.R. D. Felipe de Borbón» y «el Mundial de Futbol 2004». La fecha del último evento no pasó desapercibida para la Policía, pues en 2004 no se celebró el Mundial.



El acuerdo

Pedro García sigue negociando su confesión

Pedro García sigue negociando un acuerdo para lograr una rebaja de la condena y reconocer los hechos por los que está acusado.

Testigos y fechas

Antonio Corbí: 23 de marzo

Párroco de la Iglesia de San Nicolás, está imputado en la pieza separada del papa que investiga los contratos de la Fundación V Encuentro. A este juicio ha sido citado como testigo. Fue la mano derecha de Agustín García Gasco, ya fallecido. En las actas de constitución de la fundación consta como secretario del Arzobispado de València.



Víctor Campos: 18 de marzo

Exvicepresidente de la Generalitat Valenciana y una de las personas más cercanas a la trama Gürtel. Campos aceptó una condena en el asunto de los trajes, mientras que Francisco Camps y Ricardo Costa fueron a juicio y resultaron absueltos. A este juicio ha sido citado como testigo, pues formaba parte de la Fundación V Encuentro.



Francisco Camps: 18 de marzo

Expresidente de la Generalitat y uno de los impulsores de la visita de Benedicto XVI a València. No ha sido condenado en ninguna de las piezas separadas de la Gürtel valenciana. Sí ha sido procesado en la que analiza irregularidades en contratos menores tras la confesión de Ricardo Costa en el juicio por la financiación ilegal del PP.



Esteban Escudero: 23 de marzo

Es obispo auxiliar en la Archidiócesis que lidera el cardenal Antonio Cañizares. Participó activamente en la toma de decisiones durante la visita y formó parte de la Fundación. A este juicio de la Audiencia Nacional acudirá como testigo, pero figura como imputado en la pieza que sigue en investigación en un juzgado de València.