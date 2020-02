València colidera el primer banco nacional de glóbulos blancos para pacientes trasplantados

Tener congelados y listos para utilizar glóbulos blancos «seleccionados» para ayudar a las personas que, tras recibir un trasplante, no pueden superar una infección vírica por sí mismos. Es el objetivo del que será el primer banco nacional de Linfocitos T que están poniendo en marcha el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana (perteneciente a la Fundación de investigación Fisabio), junto al Banc de Sang i Teixits de Barcelona y el Hospital Universitario La Fe.

El proyecto de investigación T-Celbanc aún está dando los primeros pasos pero abre una puerta esperanzadora para dar más herramientas de tratamiento en una de las situaciones más temidas por una persona que ha sido trasplantada: que su cuerpo se vea comprometido por un virus al tener las defensas tan bajas.

Es uno de los problemas habituales tanto en las personas que pasan por un trasplante de progenitores hematopoyéticos (médula ósea) para superar una leucemia, por ejemplo, o de aquellos que reciben un nuevo pulmón o un corazón, entre otros trasplantes. Infecciones por el virus de Epstein-Barr (la conocida como enfermedad del beso) o del citomegalovirus (CMV) que en un cuerpo sano no pasan de ser procesos asintomáticos o simplemente molestos pero no peligrosos, se convierten en comprometedores y mortales cuando la infección llega a un cuerpo sin defensas. El sistema inmune de estos pacientes (conformado entre otros por los linfocitos T o glóbulos blancos que luchan contra células externas) se debilita a propósito antes del trasplante para que el cuerpo no genere rechazo a ese órgano nuevo que recibe.

«Actualmente el tratamiento para estos pacientes cuando tienen una de estas infecciones víricas se hace con fármacos antivirales pero en muchas ocasiones no es efectivo», según explica la directora del Centro de Transfusiones y Banco de Tejidos de la Comunitat Valenciana, Cristina Arbona. En estos casos, «hay algunos hospitales en los que se utiliza esta terapia con linfocitos T», aunque es una línea terapéutica todavía experimental en todo el mundo. «En La Fe se ha utilizado puntualmente y pidiendo los linfocitos al Memorial Sloan Kettering Cancer Center» de Nueva York, explica el jefe de la sección de Hematología Clínica del Hospital La Fe, Guillermo Sanz. Eso sí, la terapia, «según los resultados que se conocen por ahora del Memorial tiene un índice de eficacia alta: en situaciones en las que la mortalidad es del 100 % ha demostrado ser eficaz en el 70 % de casos», añade Sanz.

Con la creación de este banco nacional de linfocitos T, se podría facilitar y generalizar esta terapia celular ya que los glóbulos blancos estarían congelados y preparados para su uso y solo habría que consultar cuáles utilizar del banco. «Es una necesidad y, además, con un acceso rápido ya que en estos casos el tiempo es vital. Estamos hablando de infecciones que pueden progresar y ser fatales en días. Si los linfocitos se tienen congelados y disponibles es fundamental», explica el doctor Sanz.



Fase preclínica

El proyecto está ahora en la fase inicial (de validación preclínica) en la que se ha encontrado a los pacientes más adecuados de la cartera propia de donantes de sangre valencianos y catalanes. «No hay que irse a buscar lejos», explica Arbona, que agradece la solidaridad de los donantes de sangre valencianos que se convierten así en «súperdonantes» sin necesidad de hacer un esfuerzo extra, ya que en una misma donación de sangre se pueden conseguir los linfocitos T.

«Primero hemos hecho un estudio a través del tipaje HLA, que es la compatibilidad que se busca en los trasplantes para que las células del donante y del receptor sean parcialmente compatibles», explica Arbona. Además, de entre ellos se ha buscado a aquellas personas que ya hayan estado expuestas a estos virus (los más problemáticos para los pacientes inmunodeprimidos) «y así asegurar que sus linfocitos T están preparados para reconocer y combatir los virus».



Una cartera de 340 donantes

Actualmente el centro valenciano tiene localizados a 140 donantes y el catalán a unos 200. La segunda fase del proyecto es la clínica que incluye «extraer y producir en laboratorio» los glóbulos blancos que serán después congelados y almacenados en los tanques de nitrógeno líquido del centro valenciano de la Avenida del Cid. Según explica Guillermo Sanz, será en el laboratorio de La Fe donde estas células se «separan de otros linfocitos y se multiplican para después pasar a congelarlos». Esta será la última fase del proyecto T-Celbanc, que está financiado por la Convocatoria Retos 2017 del Programa Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia. A partir de ahí se tendrá que buscar financiación alternativa para generar un ensayo clínico que muestre la eficacia de esta terapia celular que, en Estados Unidos, está siendo desarrollada a través de la industria farmacéutica.

Tanto Arbona como Sanz destacan la importancia de una nueva terapia que, además, «va a ser más necesaria en el futuro», según el oncohematólogo de La Fe, simplemente porque ya se han generalizado los trasplantes de médula de donantes que «son menos compatibles gracias a los avances en investigación. Es una cosa buena pero también genera más pacientes a los que tenemos que inmunodeprimir más para que el trasplante sea un éxito y tienen más posibilidades de infectarse», concluye.