Todos los goles de la 26ª jornada de LaLiga Santander

Real Sociedad - Valladolid (1-0)

La Real Sociedad se ha colocado en la tercera posición de LaLiga Santander gracias a la victoria frente al Real Valladolid (1-0) con un único gol de Adnan Januzaj que permite a los donostiarras encadenar su séptima victoria consecutiva en el Reale Arena de San Sebastián.

Eibar - Levante (3-0)

El Eibar no falló en su primera final particular, y goleó al Levante en un gran partido de los armeros, que demostraron no querer acariciar los puestos de descenso ante un conjunto valenciano que se vio superado en puntería e incluso en intensidad por un equipo local que se tomó el partido tan en serio como la ocasión merecía.

Valencia - Betis (2-1)

El Valencia logró un balsámico triunfo en Mestalla (2-1) ante el Betis en un partido que no tuvo un claro dominador pero en el que el equipo local fue mejor y supo aprovechar sus ocasiones ante un rival si mordiente.

Leganés - Alavés (1-1)

Leganés y Alavés firmaron un nuevo empate entre ambos (1-1), algo que parece haberse convertido en costumbre a juzgar por los últimos precedentes, tras un duelo en el que se acercó más a la victoria el equipo madrileño, pero sus méritos no fueron suficientes.

Granada - Celta (0-0)

El Granada y el Celta carecieron del acierto necesario para romper el equilibrio y firmaron un empate provechoso para ambos en el estadio Nuevo Los Cármenes (0-0) que permite a los andaluces mantener el desahogo en la clasificación y a los vigueses ampliar su mejoría para escapar del descenso.

Sevilla - Osasuna (3-2)

El Sevilla ganó al Osasuna (3-2) y se afianza en zona de Chamions League gracias a un gol del marroquí En-Nesyri en el tiempo añadido ante un conjunto rojillo que jugó 44 minutos con diez, por la expulsión del meta Sergio Herrera, y que con uno menos fue capaz de igualar un 2-0 adverso.

Athletic- Villarreal (1-0)

Un tanto de Raúl García de penalti supuso la victoria del Athletic sobre el Villarreal en San Mamés (1-0) y acabó con la racha de diez partidos sin ganar del equipo rojiblanco, que se anima así para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del próximo jueves en Granada.

Espanyol- Atlético (1-1)

Saúl Ñiguez, con un golazo recién iniciada la segunda mitad (minuto 47), rescató un pobre empate para el Atlético de Madrid en campo del colista, el Espanyol, que se había adelantado en la primera mitad, y al que la igualada tampoco alivia su dramática situación.

Mallorca - Getafe (0-1)

El Getafe mantiene vivo el sueño de clasificarse a la Championa League tras derrotar este domingo por 0-1 al Mallorca en el estadio Son Moix con un gol del serbio Maksimovic en la segunda parte.

Real Madrid - Barcelona (2-0)

El Real Madrid recuperó el liderato de LaLiga Santander gracias al premio al descaro de Vinicius, el mejor de un Clásico ante el Barcelona, que midió estilos para acabar premiando el vértigo y la máxima entrega de los jugadores de Zidane, que resucitaron tras ser salvados en el primer acto por Courtois y acabaron en éxtasis con el segundo tanto de Mariano.