València trata de frenar el contagio del coronavirus a su economía

El alcalde de València, Joan Ribó, ha explicado esta mañana tras la reunión de la Junta de Protección Civil, que la ciudad trata de impedir el contagio de la economía por la crisis del coronavirus. Para ello, el alcalde ha anunciado una serie de iniciativas de carácter económicos para mantener la fortaleza de todos los sectores económicos vulnerables.

"He firmado una resolución pidiendo al Estado una serie de aplazamientos de determinados impuestos a la Agencia Tributaria, de cuotas a la Seguridad Social y plantearemos también a la Generalitat y el Estado dos líneas de crédito excepcional para negocios afectados y comisiones falleras", ha anunciado el máximo responsable de la ciudad.

Ribó ha recordado que hay muchos negocios locales afectados, "no solo las Fallas, sino también floristerías, los vinculados al turismo, etc", y ha detallado que las líneas de crédito las ha solicitado a la Generalitat y Estado. "Los temas económicos estamos trabajándolos con especial cuidado", ha señalado, para añadir que de las ayudas a fondo perdido "todavía no hemos hablado".

En ese mismo sentido se ha expresado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, quien ha explicado que el Govern del Rialto está "aplicando todas las medidas para que esta epidemia no se propague ni víricamente ni económicamente".

Todo indica que el President Ximo Puig recogerá el guante lanzado por el Ayuntamiento de València y esta tarde anunciará importantes medidas de corte económico para los negocios afectados por la crisis del coronavirus y el escenario de contención que se vive.

Ribó ha pedido responsabilidad a todas las personas por el momento delicado que atraviesa la sociedad. "Estamos en una situación con una pandemia de coronavirus que afecta a las personas pero también a la salud de la economía de todos los ciudadanos y nos preocupan las dos cosas. Esta pandemia tenemos que llevarla de forma seria y cumpliendo estrictamente las normas de las autoridades sanitarias, pero sin alarmismos. Medidas alarmistas lo único que hace es contribuir a aumentar los efectos de este maldito bicho sobre la economía. Vamos a tener un castigo muy fuerte por la supresión de las Fallas y lo que no queremos es que afecte a otros sectores. El coronavirus no es la peste negra ni la gripe española que mató a más gente que la primera guerra mundial; el coronavirus se mueve rápido, pero sus efectos no son muy importantes y se están investigando vacunas. Pido a la gente rigurosidad, seriedad y tranquilidad", ha reclamado el líder de Compromís.

Por su parte, el edil Aarón Cano, ha informado que la Junta Local de Protección Civil "va a pilotar la gestión de esta crisis, que está en una fases de contención". "Vamos a convocar al Comité de Emergencias que va a gestionar directamente la crisis en València. La gente tiene que estar tranquila, porque este es el gobierno de la ciudad y atenderemos todas las necesidades. Estamos preparando planes de contingencia para apagar posibles contagios. Necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía, sin su ayuda tendremos más casos", ha añadido.

Por su parte, el alcalde ha hecho un breve repaso de las medidas que se han acordado en la Junta de Protección Civil. Hemos hecho un repaso de un gran número de servicios como la Policía Local, Protección Civil, Bomberos ante la crisis del coronavirus. Se ha planteado también todo el tema de la desinfección en instalaciones municipales y en autobuses de la EMT, que se hace ya desde el pasado viernes. Se va a convocar un Consejo Escolar para informar de la situación de todo el ámbito escolar. Se han suspendido muchas de las actividades en bibliotecas, y todos los cursos que organiza el Ayuntamiento. También se garantiza desde Mercavalència el abastecimiento de los mercados municipales, no hay ningún problema de desabastecimiento de ningún producto a pesar de las fotos de algunos supermercados. Tampoco hay ningún problema con el tema del agua potable", ha enfatizado el alcalde.