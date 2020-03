Las tiendas limitan el aforo, racionan e instalan mamparas de seguridad

Los supermercados controlarán el aforo de manera generalizada hoy, algunos racionaran los productos de primera necesidad y otros instalarán placas de seguridad en las cajas para proteger a los trabajadores del contacto con el coronavirus. Esas son algunas de las medidas que han adoptado algunas superficies a raíz de la publicación del decreto que declara el estado de alarma en España. La mayoría se adoptarán mañana, con la reapertura de estos establecimientos. Aunque algunas ya se han tomado de manera aislada por parte de algunos supermercados, que se han visto obligados a controlar el aforo en sus tiendas o incluso a llamar a las autoridades.

La cooperativa Consum anunció ayer que a partir de mañana aplicará criterios de racionamiento en sus tiendas y reducirá el horario de apertura. Ahora será de 10 a 20 horas. «Desde el lunes 16 de marzo, nuestro horario de atención al público será de 10 a 20 horas de la tarde. No estará permitido llevarse más de 6 productos de la misma referencia por persona y día, ya que la caja no dejará pasar dicho producto», informó la cooperativa a través de carteles en sus establecimientos. También controlará el aforo. «La idea es dar un respiro a los trabajadores para que repongan a tienda cerrada y mejorar el servicio. Estamos llamando a la calma porque la comida no va a faltar. Queremos mandar un mensaje tranquilizador», aseguró Consum a Levante-EMV, a la vez que señaló que ya han pedido «la colaboración de la administración pública» para llevar a cabo las nuevas medidas.

Responsables de transmitir calma

Mercadona, por su parte, ha reforzado sus tiendas con personal de seguridad. Según ha informado la cadena de supermercados valencianos, el aforo se controlará en casos puntuales, como ya se venía haciendo. Tal y como ha podido saber este periódico por algunos trabajadores, las tiendas ya están priorizando el abastecimiento de ciertos productos ante la demanda. Se trata del pan de barra y el pan de molde, arroz, pasta, alimentos en lata o papel higiénico. «Estamos trabajando todos los días de manera coordinada con los trabajadores de las tiendas, con los puestos logísticos y los proveedores para garantizar que en las tiendas haya productos todos los días y en eso estamos centrados. Los trabajadores somos responsables de promover la calma entre los compradores, haciéndoles ver que no es necesario hacer acopio», explicaron desde Mercadona.

Por su parte, los supermercados Masymas tienen previsto instalar placas transparentes en las cajas para proteger a los cajeros y cajeras de un posible contagio. «Se trata de minimizar el riesgo, ya que los trabajadores pueden estar expuestos», explicaron desde la empresa, que durante estos días ha tratado de transmitir calma a los compradores a través de la megafonía.