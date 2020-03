El busto se desmontará en cuanto deje de llover e irá a un almacén

¿Y ahora qué pasa con la falla municipal? De momento, asegura Manolo Martín que «esperar que escampe la lluvia y separar la cabeza del resto del busto. Se puede hacer y creo que no se dañará en exceso». Tampoco cree que la lluvia afecte en demasía. «Un poco sí, no me cabe duda, habrá que restaurarla, pero de cara a julio estará lista». De ahí irá aparar, seguramente, a un depósito municipal.

Ayer no quedaba más que la figura. También ha desaparecido el mecanismo realizado por la firma Over Totem. El día antes ya fue desmontado el motor «y en la cremà se intentó echar agua y que no se dañaran las partes metálicas para tratar de aprovecharlas» incluyendo la rueda dentada. «Aunque no se pudo exhibir con la falla entera, los ensayos demostraron que la falla se movía y que lo hacía con precisión», destacando que «una vez sin motor, para quemarla, la movíamos a brazo sin problema».

Acepta el lanzallamas

Otro de los aspectos de debate fue la forma de quemarse las tres fallas, a base de una especie de lanzallamas. «Me apena la forma por las circunstancias: el entorno, una plaza vacía, la causa por la que se hizo... lo otro no. Creo que tirar pirotecnia habría sido una falta de respeto a las circunstancias que vivimos. Puede quedar feo que se agujereara la falla y se aplicara el fuego, pero los bomberos hacían su trabajo. Nos coordinamos con el jefe para las cargas y se hizo el trabajo que había que hacer. Me quedo mucho más con la sensación de que habría sido una «cremà» espectacular. No hay más que ver, con nueve metros menos de falla, las llamas limpias que sacó».

Martín, Espuig y el diseñador Escif sí que estuvieron presentes en la cremà, cosa que no se permitió a los otros dos artistas -aparte de las críticas suscitadas por la presencia de miembros del ayuntamiento-. «La verdad es que no sabía nada que no se había permitido. No me habría parecido mal que estuvieran presentes, aunque no fue un momento agradable».

Galiana: «Esto no fue la cremà»

Con la falla a falta de ser recogida, ayer todavía fue tiempo de valoraciones. Tanto de la cremà como de la propia cancelación de la fiesta. Uno de los aspectos más criticados, a toro pasado, es el por qué no se canceló la fiesta antes. A eso se refirió ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para recordar que «hay quien pensaba esa misma noche que era un error cancelarlas».

Tanto el alcalde Joan Ribó como el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, destacaron la efectividad del despliegue de seguridad y coincidieron en señalar que quemar las tres fallas eran la única alternativa posible. «Esto no es la «cremà» de las Fallas. Eso era encontrar la mejor solución posible» dijo Galiana, mientras que Ribó apeló a reanudar la fiesta en julio «pero eso es algo que decidirá la, con perdón, puñetera gráfica». La de evolución de la pandemia.