El consumo de datos móviles se dispara

La crisis del coronavirus ha provocado que el uso de las telecomunicaciones se haya disparado en la Comunitat Valenciana. Movistar ha experimentado un incremento del consumo de datos y voz en su red móvil de un 30 % desde el 3 de marzo, según la compañía. Los incrementos son similares en el resto de grandes operadoras. Las compañías están reforzando estos días sus conexiones troncales para evitar posibles caídas. Los ingenieros de telecomunicaciones aseguran que la red desplegada en la Comunitat Valenciana es de las mejores del mundo, aunque apelan a un uso responsable de la televisión por internet en alta definición durante las horas de trabajo para que no se sature.

Un portavoz de Movistar precisa que entre el 3 y el 17 de marzo el consumo de datos en la red de telefonía de la Comunitat Valenciana creció un 30 % y el de voz un 32 % con respecto a los mismos días del año pasado. Desde el confinamiento, el tráfico de datos y voz se ha incrementado de forma muy importante en zonas como la Cañada o l'Eliana donde muchos vecinos de València tienen su segunda residencia. Las conexiones por voz no están presentando problemas porque muchas familias están haciendo uso del teléfono fijo, según fuentes del sector.

Aristóteles Cañero, ex decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana y director de la escuela de negocios Peaks, destaca que todos los operadores están reforzando la red para incrementar su capacidad. «Están actuando sobre todo en las redes troncales, que son las principales», precisa. Según todos los expertos consultados, la red valenciana no está teniendo problemas a pesar del consumo intensivo de estos días. «Estoy sorprendido por la robustez de la red. Está demostrando su buena configuración porque no hay cortes. No sé cómo funcionará internet en las zonas rurales, pero en el entorno urbano no ha habido problemas», destaca Cañero.



Red robusta

Sergio Riolobos, actual decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana, coincide con Cañero en la robustez de la red. «Tenemos la mejor red de fibra óptica a nivel europeo y una de las mejores a nivel mundial. Puede haber alguna caída puntal por el uso intensivo, pero tal y como está configurada la red y con un consumo responsable no debe haber problemas».

Una de las claves para que no haya problemas es que no se solape el consumo que hacen las empresas con el teletrabajo y el que van a hacer los colegios a partir del lunes para impartir clases a distancia con el consumo recreativo. «Es importante que la sociedad utilice la red entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde sobre todo para trabajar y para la educación a distancia, y luego para ver televisión o jugar. La televisión de alta definición en streaming (en directo por internet) es lo que más consume. Debemos hacer un uso responsable en horas de trabajo», apunta Sergio Riolobos.

El decano del Colegio del Ingenieros de Telecomunicación explica que las empresas no van a notar bajadas en la conexión a la red porque a diferencia de los particulares la mayoría tiene un contrato más caro que les garantiza la velocidad de subida y bajada. «Las empresas lo tienen 100 % garantizado, no habrá ningún problema», subraya Riolobos.



Clases a distancia

Los centros de educación que ya han comenzado a impartir clases a través de videoconferencias tampoco están teniendo problemas. Aristoteles Cañero aseguró que desde hace unos días en Peaks utilizan con éxito este sistema. «En vez de en el aula estamos impartiendo las clases a través de internet. Todos los alumnos están conectados y va perfecto. Esta situación va a provocar que muchas personas descubran el potencial de estas herramientas», destaca Aristoteles Cañero.