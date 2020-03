Cuatro muertos en Torrent elevan ya a medio centenar los fallecidos en residencias

Los cuatro ancianos con coronavirus que permanecían críticos en la residencia Santa Elena de Torrent fallecieron ayer dentro del centro, donde se detectó el primer gran brote por Covid-19 en la provincia, después de que los médicos valoraran que, al igual que los otros dos residentes fallecidos el día anterior, no era viable su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General al que pertenece dicho centro, intervenido por la Conselleria de Sanitat desde el pasado 20 de marzo. Fuentes de la residencia aseguran que la directriz que han recibido los facultativos es que no se traslade a los mayores de 75 años que presenten patologías.



Con estas cuatro muertes más en la citada residencia de Torrent, la más afectada de la Comunitat junto al geriátrico Domus Vi de Alcoi, con 26 fallecidos, la cifra de muertos en centros sociosanitarios valencianos asciende ya a 49, casi el medio centenar. También son 49 las residencias en las que se han detectado casos de positivo por Covid-19, 30 de ellas en la provincia de València, trece en Alicante y seis en Castelló.

















Inspectores revisan los centrosLa consellera de Sanitat, Ana Barceló, anunció en su comparecencia de ayer que 83 inspectores sanitarios de la Comunitat ya habían comenzado a revisar todas las residencias de mayores no intervenidas por la Conselleria de Sanitat para verificar que aplican correctamente el protocolo frente al coronavirus, tanto las medidas nacionales como las autonómicas, después de que se hayan detectado 221 casos positivos en residentes en 49 centros, 123 de estos positivos en la provincia de València. Respecto al número de trabajadores contagiados ya son 67, 47 de ellos en Valencia, doce en Alicante y ocho en Castelló. Asimismo 407 empleados se encuentran en cuarentena: 169 en Valencia, 208 en Alicante y 30 en Castelló.Los fallecidos, que ascienden a 49 contando los cuatro ancianos de Torrent, de cuyo estado crítico ya informó ayer, se distribuyen: 31 en Alicante, de los que 26 corresponden a la residencia de Alcoi, dos en la Vila-Joiosa, dos en Petrer y uno en la Nucia. En Castelló un solo fallecido, el de la residencia de Morella. Y 16 en la provincia de València, con un caso en residencias de Moncada, Alaquàs, Jardines del Palau de València y trece en Santa Elena de Torrent.En esta última habrían muerto catorce personas en estos últimos días, siete hombres y siete mujeres, aunque una de estas muertes no se contabiliza como consecuencia del coronavirus. Los últimos cuatro muertos tenían 80, 89, 90 y 94 años. De hecho, la edad media de los fallecidos en dicha residencia es de 88 años, según las fuentes consultadas por este periódico.Por su parte, la consellera Barceló confirmó ayer que el origen del brote de la residencia de Alcoi fue un trabajador afectado, pero que Epidemiología todavía no ha establecido las causas de por qué ha sido tan virulento este brote en este centro en el que, según matizó, «proporcionalmente no se han registrado más casos mortales que en la residencia de Torrent, el segundo foco por número de contagios, ya que en el centro alicantino hay muchos más residentes.Desde que se hizo cargo la Conselleria de Sanitat de la residencia de Torrent no se ha enviado a ninguno de los residentes contagiados al hospital. Según declaraciones de la consellera, «el traslado de un residente de un centro de mayores a un hospital lo determina siempre el facultativo siguiendo criterios clínicos». No obstante, fuentes del centro lamentan que con estos últimos seis residentes fallecidos dentro del centro se les hayan tenido que aplicar medidas paliativas. «Lo consideran una extensión del hospital pero no contamos con equipos de respiración asistida como los de la UCI», aclaran trabajadores que están viendo morir a los residentes sin poder hacer nada.La Fiscalía Provincial de València, que no observa ningún tipo de responsabilidad en la forma de actuar de las residencias, advierte de las situaciones «dramáticas» que se están viviendo en muchas residencias de la provincia como consecuencia del coronavirus. La coordinadora de la sección de Civil de Valencia, Ana Lanuza, aprecia una patente falta de medios y que los empleados están desbordados, «al límite» de sus posibilidades.Por su parte, el presidente de la Generalitat , Ximo Puig, asegura que «el suministro de material sanitario contra el coronavirus está garantizado» en las residencias de mayores, gracias al reparto de los últimos días y a los próximos envíos desde China.Paterna cede una residenciaEl Ayuntamiento de Paterna ha cedido a la Generalitat la residencia que tiene en la carretera de Manises para que pueda ser utilizada como hospital por si fuera necesario ante el aumento de casos del coronavirus. El edificio, de 800 m2, cuenta con capacidad para 50 camas.