Paterna pide a sus vecinos máscaras de buceo para adaptarlas

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha una campaña de recogida de máscaras de buceo para que, una vez desinfectadas y adaptadas para uso médico, puedan ser utilizadas para ayudar a respirar mejor a pacientes con coronavirus.

Con el fin de ayudar al sistema sanitario durante la crisis de la covid-19, el ayuntamiento ha realizado un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que, si tienen alguna de estas máscaras y quieren donarlas, se pongan en contacto con la Administración local a través de los canales de información que tiene habilitados.

En concreto, se le puede llamar al teléfono 96 137 96 00, escribir por el chat de información de 8 a 21 horas o al e-mail informacio@ayto-paterna.es, ha detallado en un comunicado. Desde el consistorio pasarán a recogerlas a los domicilios. Una vez recogidas y limpiadas en máquinas de ozono, el Ayuntamiento las llevará para que sean modificadas y adaptadas.

Esta campaña solidaria se suma a otras iniciativas emprendidas por el Ayuntamiento para colaborar con el sistema de salud valenciano como la red de voluntarios paterneros que están fabricando pantallas protectoras para el personal sanitario con impresoras 3D y que, hasta el momento, cuenta con 15 colaboradores que han fabricado ya 165 de estos elementos y que el próximo lunes entregarán una nueva remesa de 300 pantallas más.

No obstante, hay hospitales que han solicitado a la ciudadanía que no llamen ofreciendo máscaras de buceo porque no las han solicitado. Es el caso del Hospital General de València, que esta semana ha denunciado el colapso de su centralita telefónica tras circular un bulo en el que los servicios médicos requerían este material. El hospital lamentó que estuviera circulando masivamente por whatsapp su teléfono.