Ana Barceló tilda de "insuficiente" la compra de material sanitario del Gobierno

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha considerado "insuficientes" las compras de material sanitario que se están llevando a cabo desde el Ministerio y que está siendo repartido a las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

"Yo no entro en el reparto, pero digo que es insuficiente", ha asegurado este lunes en rueda de prensa Barceló, quien ha añadido que el Gobierno "tiene muchos más datos" de los que pueda disponer ella de cuál es la situación de las comunidades autónomas.

"Entiendo que está utilizando distintos criterios como el número de casos que hay, el nivel de presión asistencial o el número de profesionales", ha señalado.

Según Barceló, "son datos de los que no dispongo y, por tanto, no tengo absolutamente nada que reprochar en un reparto donde estamos todas las comunidades autónomas teniendo el mismo problema". "Creo que están siendo insuficientes las compras que se están realizando desde el Ministerio, no sé si está prevista la llegada de algún vuelo más por parte del Gobierno de España, pero nos parece que el esfuerzo tendría que ser todavía mayor, comprendiendo aún así lo difícil que es ir al mercado mundial", ha indicado.

La consellera ha señalado que "todos los países" durante esta pandemia "están sufriendo esa situación de contagio y acudimos al mismo mercado, fundamentalmente China, el mayor proveedor".

"Es insuficiente, sí; hay dificultades para traer ese material, sí. Todos tenemos muchos problemas, todas las comunidades estamos intentando desde el principio aumentar nuestro nivel de contactos para traer directamente material de otros países, pero ahora mismo el mercado tiene grandes tensiones porque China es prácticamente el proveedor de todo el mundo", ha indicado.

