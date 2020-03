Los quintos con menos casos

España se ha convertido en el segundo país europeo con mayor número de contagiados, aunque la incidencia por autonomía es desigual. Madrid, Cataluña y el País Vasco acumulan el mayor número de casos positivos. Pero la estadística revela casos preocupantes como La Rioja o Castilla-La Mancha con una elevada incidencia por habitantes frente a la C. Valenciana, mucho menor. La epidemiología aún no tiene explicación para estas diferencias.

La pandemia del coronavirus ni distingue razas, ni entiende de fronteras. En tres meses ha logrado dar la vuelta al mundo desde que se alertó de los primeros casos del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan. Aunque su propagación es tan rápida que, desde el primer caso detectado en España, el turista alemán ingresado en La Gomera el 31 de enero, ya se ha llegado a las 72.248 personas contagiadas en toda España antes de que se cumplan los dos meses del primer contagio detectado en España y tres desde el origen de la pandemia.

En estos dos meses los nuevos casos de la covid-19 no han cesado de incrementarse día tras día. Y su crecimiento ha sido exponencial, es decir, cada vez más rápido según transcurrían los días. En esta evolución de la epidemia, China fue durante días el epicentro de la crisis sanitaria. Aunque el 13 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya daba un toque de atención a los países europeos para que adoptaran medidas porque «Europa se ha convertido en el epicentro de la covid-19, con más casos reportados y muertos que todo el resto del mundo junto, si exceptuamos a China». Un triste liderazgo en el que Italia (86.498 personas contagiadas) y España (72.248 enfermos) han sido los países con más casos registrados y también con mayor mortalidad.

Aunque en cada país, la cifra de contagiados no aumenta por igual en todas las regiones. En Italia, ha sido el norte, con la Lombardía a la cabeza, el epicentro del contagio. En España, Madrid (21.520 casos), Cataluña (14.263 casos) y el País Vasco (5.136 casos) son las comunidades que más personas enfermas acumulaban, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Aunque las estadísticas revelan detalles curiosos a los que los epidemiólogos deberán contestar en los próximos meses, cuando se supere la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Por ejemplo, que la cifra de contagiados no ha crecido de la misma forma en todas las comunidades autónomas. De hecho, en comunidades donde el virus llegó de forma más tardía, la aceleración del número de contagios resulta alarmante. Es el caso de Castilla-La Mancha que detectó el primer caso de coronavirus el 1 de marzo en Guadalajara. Al cierre de esta edición ya eran 4.512 los contagiados apenas veintisiete días después. De ellos, la gran mayoría han necesitado hospitalización en la comunidad castellano-manchega (2.977 personas de ellas 289 en la UCI) y un total de 448 personas han fallecido, según las estadísticas que publica cada día el Ministerio de Sanidad. Unas cifras que, relacionadas con la población castellano-manchega [2.032.863 de personas según el Instituto Nacional de Estadística (INE)] supone una incidencia de 207,74 casos cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.

Desde la perspectiva de casos acumulados por habitante, la comunidad más afectada es La Rioja, con 365,53 contagiados cada 100.000 habitantes (incluso mayor que Madrid que alcanza los 278) ya que fue uno de los primeros focos de contagio comunitario o descontrolado, cuando la pandemia aún no azotaba a toda la península, y que se originó en un entierro celebrado en Haro. De esta manera La Rioja es la comunidad que tiene una tasa de incidencia más alta en los últimos catorce días. Un total de 1.436 casos en una población de 316.798 habitantes, según los últimos datos del INE.

La segunda autonomía con mayor incidencia por habitante es la Comunidad de Madrid con una ratio de 278,84 afectados por cada 100.000 habitantes y Navarra con una ratio de 257,26. Catalunya, a pesar de ser la segunda comunidad autónoma con más afectados, tiene una ratio más baja –de 179,2 afectados por cada 100.000 personas– aunque también es una de las autonomías más pobladas.

Frente a estas cifras, la Comunitat Valenciana registra cifras que, a pesar de la gravedad, revelan una menor incidencia frente a otras autonomías. En las tres provincias valencianas la tasa es de 78,02 contagios cada 100.000 habitantes, según las estadísticas publicadas hasta ayer. Una cifra relativamente «baja» a pesar del total de 4.034 contagiados y 234 fallecidos que acumula la Comunitat Valenciana.

La epidemiología aún no tiene respuestas concretas para estos diferentes efectos de la pandemia según los territorios. El catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, ex director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad (2008-2011) y uno de los epidemiólogos más reputados del país, Ildefonso Hernández, explica a Levante-EMV vía telefónica que aún no existen respuestas claras para explicar la diferente incidencia por autonomías. En el caso de Castilla-La Mancha «de entrada, la explicación más razonable puede ser que la población está más envejecida, aunque otras comunidades como Asturias, que lo son más, tienen menor incidencia, por lo que el caso de Castilla-La Mancha no se explica por la media de edad. Ahora es difícil saber cuál es la explicación». Los problemas en La Rioja «puede deberse a que no había recursos, ni la posibilidad de contener el contagio rápidamente». Los primeros momentos y las tareas de contención son claves, explica Hernández, seguir la trazabilidad de los contagios a través de «entrevistas, llamadas. Es una tarea intensa que, sin personal, se desborda» y que ya resulta imposible cuando el contagio es «comunitario» y se ha descontrolado.

«Primero habrá que saber cuánta gente se ha infectado»

Las medidas de confinamiento de la población deben basarse en «información estratégica» que ahora puede ser complicado obtener «porque los servicios de epidemiología están desbordados. Sería un buen momento para que se pidiera ayuda a las univesidades» para recabar datos, explica el catedrático de Salud Pública, Ildefonso Hernández. Y la base de todas las decisiones espara este epidemiólogo «saber cuánta gente se ha infectado. Si no sabemos la extensión de la epidemia, se puede levantar el confinamiento y agravar la situación». La solución vendrá, explica Hernández, «con los test inmunológicos, que miden los anticuerpos» y que detectan si una persona ha estado contagiada o no, aunque no haya mostrado síntomas de la covid-19 en estos tres meses.