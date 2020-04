Las embarazadas no podrán estar acompañadas en el parto

«Debe interrumpirse el acompañamiento de la mujer gestante en dilatación y paritorios». Es decir, las mujeres embarazadas deberán afrontar el parto sin la compañía de sus parejas. Así queda reflejado en el protocolo de actuación y comunicación en el momento del parto que ha transmitido la Conselleria de Sanidad a los distintos departamentos de salud de la Comunitat Valenciana y que deberán aplicar los distintos centros hospitalarios, hasta nueva orden, mientras dure la crisis del coronavirus.

La conselleria apunta en la circular que esta decisión ha sido tomada para evitar «una situación de riesgo de contagio para la madre, para el recién nacido, para la pareja o para el propio personal que desarrolla su labor asistencial».

De este modo, cuando la mujer llegue al hospital y entre en la sala de dilatación, deberá separarse de su pareja, y no volverá a verla hasta que el bebé ya haya nacido.

En el momento del ingreso de la mujer embarazada para dar a luz, se seguirá un protocolo similar al que se aplica al resto de pacientes del hospital: deberá identificar a un único portavoz familiar y notificar su número de teléfono móvil para que el equipo asistencial pueda contactar con él.

Durante el período de dilatación, la embarazada podrá disponer de un dispositivo para comunicarse con el portavoz familiar, siempre que se respete la intimidad del resto de pacientes. Si hubiera personal asistencial disponible, también se podría realizar una videoconferencia con dicho portavoz en algunos momentos de los procesos de dilatación y en el propio parto. Una vez haya nacido el bebé, se le enviarán imágenes del recién nacido al portavoz, que presuntamente será el padre.

Una persona única en planta

Las mujeres y el bebé sí que podrán estar acompañados durante la estancia en planta, pero solo por una única persona, que deberá ser la misma durante todo ese tiempo. Es decir, no se podrán alternar distintos familiares. Asimismo, para poder ser acompañante se deberán cumplir una serie de condiciones: que no haya tenido síntomas o haya dado positivo por coronavirus en los últimos 14 días; que el acompañante no salga de la habitación durante la estancia; que esta persona garantice la disponibilidad de un equipo de protección individual (EPI) si la gestante tiene síntomas compatibles con la Covid-19; y que los responsables médicos consideren que esta persona pueda cumplir con las condiciones del aislamiento.