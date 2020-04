El 89 % de los valencianos se queda en casa y evita 8.500 fallecimientos

«Un 89 % de la población de la Comunitat Valenciana no salió de su zona de residencia (un barrio en las ciudades o municipios pequeños) en el periodo 16-26 de marzo, lo cual refleja un cumplimiento excelente de las medidas de confinamiento», concluye el estudio del grupo de trabajo Data Science for covid-19 que aplica técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos para ofrecer datos científicos en la toma de decisiones para combatir la pandemia de coronavirus.



El grupo de trabajo está formado por voluntarios de todas las universidades valencianas y dirigido por la Comisionada de la Generalitat para la Estrategia Valenciana para la IA, Nuria Oliver, en colaboración con Ana Berenguer, directora general de Análisis y Políticas Públicas.











Entre los municipios que mejor cumplieron el confinamiento, al menos durante el mes de marzo, los investigadores destacan poblaciones «Dénia o Benicarló donde un 96 % de la población no salió de su residencia el 26 de marzo, en particular». Los datos obtenidos gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que facilita la información obtenida de tres empresas de telefonía «anonimizada y agregada, refleja que los movimientos se han limitado a destinos próximos para atender necesidades básicas (supermercado, farmacia, etc), favoreciendo la contención de los contagios».El cumplimiento del confinamiento ha permitido evitar 8.528 fallecidos por la covid-19, una estimación realizada a través de un modelo epidemiológico que estima que se habría alcanzado este elevado número de fallecidos si no se hubiera restringido la movilidad. «De haberse aplicado únicamente medidas de distanciamiento social los fallecidos hubieran sido en torno a 4.500, siete veces más que los registrados». La cifra se habría situado en «más de 3.300 personas muertas si las restricciones se hubieran limitado al distanciamiento, al cierre de colegios y eventos multitudinarios».Otro de los escenarios posibles es que no se hubiera decretado el cierre de la actividad económica no esencial, lo que habría redundado en casi 1.500 fallecidos, el doble de la cifra oficial registrada hasta ayer: 724 víctimas mortales.