Problemas en el sistema informático de la SIP por la retirada de mascarillas

El sistema informático de la tarjeta sanitaria SIP registró ayer algunos problemas de forma intermitente durante toda la mañana, según confirmaron diversas farmacias consultadas por Levante-EMV.

La afluencia masiva de pacientes que en los últimos dos días han acudido a las apotecas para la retirada de las mascarillas gratuitas previstas por Sanidad para determinados pacientes de riesgo podría estar detrás de este problema que, según explican algunos farmacéuticos, está «provocando colas en la calle».

Por otra parte, otras dos farmacias de València apuntaron que el sistema informático fue funcionando de forma irregular durante toda la mañana, pero a continuación «se bloqueó por completo y no podemos tramitar ninguna entrega de medicamentos o mascarillas», según puntualizaron los trabajadores farmacéuticos de una botica del centro y otra de los Poblats Marítims.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de València abrieron una investigación para conocer las causas de los fallos informáticos que trasladaron algunos de los establecimientos y matizaron que el bloqueo se debe a la gran retirada de las mascarillas gratuitas donadas por la Generalitat Valenciana.

No obstante, desde la institución puntualizaron al final de la mañana que solo tuvieron constancia de retrasos puntuales en el funcionamiento de la aplicación informática de la tarjeta SIP. Además, confirmaron que se reinició el sistema informático para acelerar el acceso a las recetas.

Mientras, desde la Conselleria de Sanidad explicaron que se detectaron problemas a la hora de cargar en la plataforma informática las recetas a pacientes crónicos que tienen derecho a las mascarillas gratuitas. Estas fuentes añadieron que las incidencias eran puntuales y que se estaban resolviendo para seguir con el reparto de elementos de protección.

En total se repartirán en las farmacias 3,6 millones de mascarillas que irán destinadas al 1,2 millones de valencianos que se encuentran en alguno de los colectivos que se pretenden proteger con la iniciativa: personas mayores, enfermos crónicos y otros grupos de riesgo.

En concreto, desde este lunes se están repartiendo tres mascarillas por cada persona en todas las farmacias de las tres provincias. Los beneficiarios las pueden recoger con la tarjeta SIP. También pueden enviar a familiares a recogerlas con la tarjeta sanitaria. Da igual cuándo vayan a por ellas porque las recetas no caducarán.

Las autoridades sanitarias han pedido a la población recoger sus mascarillas de forma escalonada para evitar salidas innecesarias, pues no son urgentes si se respeta el confinamiento y no salen de su domicilio. Al ser el lunes festivo en la C. Valenciana por la celebración de Sant Vicent Ferrer solo estaban abiertas las de guardia y, salvo en casos puntuales, se repartieron sin llegar al caos.

Las mascarillas que están repartiendo son de tipo quirúrgicas y llevan incorporadas las instrucciones de uso. La receta figura en el SIP de cada paciente y no hay que acudir a un centro médico.