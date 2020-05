Cómo superar las crisis y rupturas de pareja en la cuarentena

El confinamiento impuesto desde el 14 de marzo ha sido una oportunidad para redescubrir rutinas y actividades que teníamos olvidadas. Un paseo por nuestro mundo interior que ha llegado por la obligación estatal de quedarnos en casa. Sin embargo, "en casa" no siempre se está tan bien; depende de la compañía, nos sentiremos más o menos bien pasando 24 horas al día, 7 días a la semana, con la misma persona.

La cuarentena ha propiciado poner cara a cara a las parejas. La imposición de pasar tiempo con ellas ha dado resultados positivos en algunos casos, pero más que negativos en otros. Sin embargo, la imposibilidad de abandonar una vivienda en estos momentos ha impedido que muchas parejas puedan separarse en la actualidad. Por ello, el psicólogo valenciano Alejandro Pereira, sostiene que el verdadero reguero de rupturas "vendrán después", una vez se levante el confinamiento.

Pereira cree que, además, atravesar esta cuarentena a solas se antoja mucho más duro que sobrellevar algo más de tiempo una relación que ya no nos satisface: "Muchas parejas prefieren fingir y cuando acabe el confinamiento, te digo que ya no quiero estar contigo", explica Pereira.

Sin embargo, si la ruptura se ha producido durante este confinamiento, la recuperación puede parecer mucho más complicada. Olvídese el lector o la lectora de trucos o recetas infalibles. El único consejo y la única salida es la misma que en una situación normal: con paciencia y entendiendo que tanto si has dejado como si te han dejado implica que a largo plazo tendrá un sentido. "Si te ha dejado la otra persona, lo mejor es darse cuenta cuanto antes de que no quería estar contigo", defiende el psicólogo.

La aceptación es otra de las herramientas que uno mismo debe utilizar para atravesar una ruptura en confinamiento. Según Pereira, hay que entender que la situación "es así, se ha terminado, igual que todas". Sin embargo, reconoce que en confinamiento "es peor" porque todo aquello que se puede hacer en una situación normal, como salir con amigos o hacer actividades, todo ello está prohibido.

Las razones más frecuentes para dejar una relación en este momento es el mismo que en los otros: el principal, según el terapeuta, es la falta de comunicación y la forma de resolver los conflictos que se presentan.

Resulta más habitual de lo que debería no desahogarse con la otra persona respecto a cosas o situaciones que molestan o incomodan. No ponerlo en común genera que los niveles de malestar vayan incrementándose y, por tanto, llegará un momento en que todo explote. "La comunicación hace que todo se relaje", explica el psicólogo.

A la falta de comunicación y a no resolver los conflictos que se presentan, el tercer motivo más habitual son las infidelidades, con mucho peso en las rupturas de pareja. Sin embargo, y unida a esta razón, subyace un motivo fndamental que suele descuidarse: aportar cosas positivas. Según Pereira, muchas personas creen que porque exista un compromiso como estar casado o tener hijos, o porque la relación está empezando, no hay que hacer nada más: "Ahí es cuando opto porque las parejas con las que trabajo hagan un ejercicio de elección diario".

Pereira se explica, ya que al final, "el estar con alguien es una elección de todos los días, no es algo que viene dado, se hace a diario. Por eso, si yo no aporto o no me aportan lo suficiente para ser elegido es difícil que esa relación se mantenga con el tiempo", sentencia. Utiliza una metáfora para aclarar lo necesario que es mostrar nuestra mejor versión cada día para ser elegidos: "Es como una cuenta bancaria donde hay que ingresar dinero cada mes porque luego siempre hay facturas que pagar, y ya sabes qué pasa cuando hay muchas facturas y pocos ingresos", señala.

Pese a todo, el especialista considera que las parejas que lo han dejado en esta situación, aunque lo parezca, "no lo han dejado ahora" sino que "venía dejada desde hacía tiempo o medio plazo: ahora no ha quedado más remedio que darnos cuenta" debido a la obligación de pasar 24 horas al día con la otra persona. Antes podíamos evadirnos de múltiples maneras pero ahora "nos damos cuenta que algo pasa y si no lo habían dejado ya es porque no se habían planteado si era esa relación la que querían por el ritmo de vida que llevaban", explica el psicólogo. Y sentencia que es en esa cierta comodidad diaria cuando vamos pasando sin elegirnos, pero hora "nos ponen cara a cara y veo lo que está pasando".

El confinamiento también ha podido dar sus frutos

Sin embargo, la cuarentena también ha propiciado algo positivo: reencuentros y reconocimientos de la persona que tenemos al lado. Según el psicólogo valenciano, el frenético y acelerado ritmo de vida limita los encuentros de pareja a las cenas, las noches y los desayunos; fines de semana con actividades y poco más. "Esta situación les ha servido para conocerse y unirse más; no quiere decir que sea mejor o peor, pero ha ocurrido y tras 50 días, conoces algo mejor a la persona con la que estas", explica.

