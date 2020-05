Las playas de València se abren para nadadores de 6 a 10 de la mañana

Las playas de València recuperan cierta normalidad. Ayer se abrieron con restricciones y en horario limitado (de 6 a 10 de la mañana) para nadadores y deportistas. La Concejalía de Deportes ha delimitado en la Malva-rosa dos puntos o carriles de entrada al mar (junto a la Marina y la frente al polideportivo de la Malva-rosa) para practicar natación y deportes acuáticos de deslizamiento, como kitesurf, piragüismo o paddlesurf. En las playas del sur no habrá puntos delimitados y se podrá entrar al mar en el horario establecido siempre de forma individualizada. Como ocurre con los corredores o ciclistas no está permitido el uso del vehículo particular para desplazarse a las zonas de baño.

El baño queda así permitido durante cuatro horas al día. De 10 a 6 de la mañana el baño volverá a estar prohibido y ondeará la bandera roja, precisó ayer la concejala de Deportes, Pilar Bernabé, quien recalcó que se debe entrar y salir al mar de forma individualizada y una vez dentro del agua, se debe mantener una distancia de seguridad mínima respecto a otros nadadores A fin de ser más fácilmente visible, será obligatorio llevar gorro y boya. Queda prohibido dejar cualquier material en la arena de la playa y usar las duchas. Voluntarios de la Fundación Deportiva supervisarán el cumplimiento de las normas.