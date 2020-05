¿Podré casarme en los próximos meses?

No hay un horizonte muy optimista para la celebración de bodas. Ni en la fase 0 ni en la fase 1 se permiten los enlaces matrimoniales tal como estábamos acostumbrados a celebrarlos.

Según el documento publicado por el Gobierno Central para regular la desescalada, será en la fase 2 cuando se permitan bodas "para un número limitado de asistentes" . La fase 2, según el calendario del Ejecutivo y para todas aquellas comunidades que cumplan con los requisitos podrían entrar el 25 de mayo.

Será en la fase 3 que podría comenzar el 8 de junio cuando las bodas se podrán celebrar "para un número más amplio de asistentes".

Aunque no se han concretado para cada fase cuántos invitados podrán asistir a la ceremonia, lo que sí es claro es que si la C. Valenciana no entra en la fase 1 el lunes 11, los casamenteros tendrán que esperar hasta el 8 de junio, cuando entraría en vigor la fase 2, para poder reorganizar sus enlaces.

Más información sobre la desescalada y las fases del coronavirus en València

-¿Cuándo podremos visitar a nuestros familiares y amigos?

-Cuándo volverán los bares y restaurantes a la normalidad

-¿Cuándo podré desplazarme a mi segunda residencia?

-¿Se puede visitar a un familiar en una residencia de mayores?

-Cuándo podrás viajar en el mismo coche con más personas

-Cuándo y cómo volverán a abrir los gimnasios

-¿Puedo hacer una reforma en casa durante el estado de alarma?

-Hoteles y vacaciones: todo lo que debes saber

-Cuándo podrás volver a salir de fiesta a una discoteca

- Cuándo terminará el teletrabajo

- Cuándo volverán al trabajo presencial los funcionarios

- ¿Puedo renovarme el carnet de conducir?

- Cuándo podrás volver a salir de fiesta a una discoteca

- ¿Se podrá asistir a velatorios en la fase 1?

- Cuándo volverá el transporte público a la normalidad

- Cuándo se podrá viajar entre provincias