Qué zonas de la C. Valenciana sí pasan a la fase 1 de la desescalada

La rueda de prensa del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado que la C. Valenciana no pasará en su totalidad a la fase 1. Solo diez de los 24 departamentos de salud tienen luz verde para avanzar en la desescalada diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

En concreto, las áreas autorizadas para pasar de fase son Vinaròs, Requena, Xàtiva, Ontinyent, Gandia, Alcoi, Dénia, la Marina baixa, Elda y Torrevieja. Todas ellas han cumplido con el conjunto de criterios médicos y sanitarios propuestos por los profesionales técnicos del ministerio como son la cantidad de camas para pacientes críticos y agudos por cada 10.000 habitantes o el número de profesionales de atención primaria.

Sin embargo, los departamentos de salud de València, Alicante, Elx, Castelló y Villareal seguirán en la fase 0, todas ellas grandes ciudades de la C. Valenciana que se mantendrán dos semanas más con el confinamiento parcial.

La consellera Ana Barceló, en rueda de prensa esta mañana, ha comentado que se estaba ultimando un estudio pormenorizado para concretar la desescalada por departamentos y que en las próximas se anunciará finalmente qué áreas de salud de la Comunitat podrán pasar el próximo lunes a la fase 1 y cuáles no. La petición realizada al Ministerio es que no se impida pasar a toda la provincia si hay un departamento que no cumple los criterios.

