Sanidad cuenta con 270 rastreadores y 5.700 PCR al día para la desescalada

La Conselleria de Sanidad ha solicitado al Gobierno central que todas las áreas de salud de la Comunitat Valenciana pasen a la fase 1 de la desescalada o vuelta a la normalidad a partir del próximo lunes ya que, según defendió ayer la consellera Ana Barceló, se cumplen las exigencias de las autoridades sanitarias estatales. Tras cuatro días de absoluto sigilo, la titular de Sanidad desveló ayer los requisitos sanitarios con los que cuentan las áreas de salud valencianas para afrontar la nueva etapa de la pandemia y posibles rebrotes de la enfermedad.

La propuesta de avance autonómico a la fase 1 incluye la salvaguarda de que si alguna área no cumple con los criterios del Ministerio de Sanidad no se impida al resto de la provincia avanzar. Un avance por departamentos sanitarios a diferentes velocidades que basado en que la conselleria «conoce la evolución epidemiológica de cada área, cómo ha afectado la covid-19 en cada municipio y toda la información» que, hasta ahora, no ha compartido, ni siquiera con los ayuntamientos.

Según los datos facilitados ayer por la consellera Ana Barceló la Comunitat Valenciana afronta la desescalada con 965 camas de críticos o unidades de cuidados intensivos (UCI) resultantes de sumar las 747 camas de hospitales públicos más las 218 de centros privados. Al servicio UCI se sumaría las 18.992 camas para enfermos agudos en hospitales. Una cifra que incluye las plazas de hospitales públicos y privados, hospitales de crónicos y los tres de campaña que permanecerán operativos hasta final de año. «Por tanto cumplimos las ratios exigidas por el Ministerio de Sanidad para optar a la fase 1, y que suponen 2 camas UCI cada 10.000 habitantes y 40 de críticos cada 10.000 habitantes».

En el área de personal, Barceló detalló que un total de 37.000 profesionales trabajan en los hospitales valencianos y otros 13.400 en atención primaria, a los que hay que sumar los 4.852 profesionales contratados desde el inicio de la pandemia. Entre los refuerzos movilizados «desde los servicios centrales» de la Conselleria de Sanidad destacan los de la red de vigilancia epidemiológica que han pasado de «66 a 270 profesionales durante el mes de abril». Su trabajo será esencial en la fase 1 ya que serán los responsables de rastrear los nuevos contagios que se produzcan para no perder la trazabilidad de los contagios y aislar los nuevos positivos.

Por último, los responsables sanitarios consideran que la C. Valenciana también está preparada para la fase 1 ya que «estamos en disposición de realizar 5.700 pruebas PCR (siglas en inglés de «polymerase chain reaction»: reacción en cadena de la polimerasa, la prueba más fiable) «gracias a los siete laboratorios habilitados entre las tres provincias».