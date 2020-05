El ministerio esgrime el temor a la movilidad excesiva para justificar el veto

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, desveló ayer que el temor a un posible exceso de movilidad en la Comunitat Valenciana es uno de los motivos fundamentales esgrimidos por el Ministerio de Sanidad para vetar que 14 departamentos de salud pasaran a la fase una de la desescalada este lunes.

Barceló aseguró ayer que la reunión mantenida con el ministerio fue «aclaratoria» y que incluso ha arrancado el compromiso del Gobierno de establecer con anticipación los criterios objetivos para pasar de fase.

Explicó que durante la reunión fue posible un «diálogo fluido» en el que la conselleria trasladó su malestar y escuchó las aclaraciones del ministerio, aunque este no le ha facilitado el informe que reclama la Generalitat donde negro sobre blanco se especifiquen los motivos de por qué la Comunitat Valenciana no pasó en su totalidad de fase.

La titular de Sanidad insistió en que la Generalitat desconocía cuando hizo su informe sobre la desescalada que el criterio de movilidad se iba a evaluar. No obstante, subrayó que «tenemos un sistema de vigilancia que es referente y que nos permite controlar en zonas con mayor densidad y movilidad» y que así se lo ha trasladado al ministerio. También apuntó que en su momento pedirá facilitar la movilidad entre provincias.

Por su parte, el responsable del ámbito técnico del Ministerio de Sanidad en la desescalada, Fernando Simón, aseguró ayer preguntado en rueda de prensa por si podría especificar los indicadores que han dejado fuera a 14 de los 24 departamentos valencianos que no es comparable la situación de los 10 departamentos que sí han pasado de fase con los 14 que no lo han conseguido.

Pero abundó en que los criterios están muy relacionados con los riesgos asociados a la situación epidémica que es más favorable en unos departamentos que en otros y a los riesgos no detectados porque en la Comunitat Valenciana existe un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les ha practicado un test diagnóstico, algo que estará preparado en días, añadió.



Resta importancia a la fase

Simón restó importancia a pasar de fase unos días antes o unos días después aunque matizó que sí es importante para determinados colectivos.

Respecto a los informes que ha requerido el Consell, Simón señala que se han realizado desde Salud Pública y que si se los solicitan se compartirán sin ningún problema y añadió que los criterios en general están relacionados no tanto con las capacidades valencianas sino con los mencionados riesgos asociados a la epidemia.